Μητσοτάκης: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής - Την Τρίτη συνάντηση με τη Φον ντερ Λάιεν για ευρωπαϊκή στήριξη - Δείτε βίντεο Πολιτική 19:27, 10.09.2023

Στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σαββατοκύριακος ο πρωθυπουργός - «Πρώτιστο μέλημα η αποκατάσταση των ζημιών», δήλωσε - «Η ελληνική οικονομία είναι πιο ισχυρή και μπορεί να ξεπεράσει τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης»