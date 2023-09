Παππάς: Τεχνητές εντάσεις, ομοφοβία και φυσική βία δεν έχουν θέση στην παράταξή μας Πολιτική 15:21, 10.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Να νικήσουμε τον κακό μας εαυτό. Να εγγυηθούμε τη συντεταγμένη μας πορεία», ανέφερε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ