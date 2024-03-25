Λογαριασμός
Η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επιχειρηματία Nik Nanos

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται για δεύτερη μέρα στον Καναδά

Μητσοτάκης

Συζήτηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επιχειρηματία Nik Nanos σε εκδήλωση του Economic Club of Canada

Δείτε live: 

Κυριάκος Μητσοτάκης Καναδάς
