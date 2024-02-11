«Αποδεδειγμένα η ΝΔ και η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη στέκεται διαχρονικά στο πλευρό των αγροτών, δεν είναι μία ευκαιριακή σχέση. Για εμάς, επειδή ο πρωτογενής τομέας είναι αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης.
«Συνεχίζουμε τον διάλογο με τους αγρότες, ουδέποτε διεκόπη. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει ένα πακέτο στήριξης στα δύο βασικά αιτήματα των αγροτών, το ρεύμα και το πετρέλαιο. Την Τρίτη θα πάμε ένα βήμα παρακάτω. Η κυβέρνηση έχει δείξει δείγματα σωστής συμπεριφοράς, αντανακλαστικών,ευαισθησίας και στήριξης στον πρωτογενή τομέα. Άρα, με εμπιστοσύνη πρέπει να προσέλθουν όλοι στον διάλογο», πρόσθεσε.
Επίσης, ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι «ο ειδικός φόρος για το αγροτικό πετρέλαιο είχε καταργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και το 2022 και το 2023, επέστρεψε συνολικά160 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που είχε φορολογήσει από το πρώτο ευρώ τις κοινοτικές ενισχύσεις των αγροτών».
