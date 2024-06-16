Σχεδόν 16.000 ερασιτέχνες χασάπηδες τραυματίσθηκαν στην Τουρκία την Παρασκευή, πρώτη ημέρα της γιορτής της θυσίας, του Αΐντ ελ-Κεμπίρ, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας.

«Την πρώτη ημέρα του Αΐντ, περίπου 16.000 άτομα σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 1.274 στην Άγκυρα, 840 στην Κωνσταντινούπολη και 416 στη Σμύρνη, εμφανίσθηκαν στα κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα εξαιτίας τραυμάτων που υπέστησαν στη διάρκεια της θυσίας», ανακοίνωσε μέσω του X ο υπουργός Φαχρετίν Κοτζά.

Το 2023, σχεδόν 30.000 άνθρωποι είχαν τραυματισθεί τις τέσσερις ημέρες που διαρκεί η γιορτή αυτή στην Τουρκία, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό.

Bayramın ilk gününde Ankara’da 1.274, İstanbul’da 840, İzmir’de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor.… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2024

«Το γεγονός ότι οι θυσίες δεν πραγματοποιούνται από επαγγελματίες ευθύνεται για τις καταστάσεις αυτές», εκτιμά ο υπουργός, ο οποίος κάλεσε όσους δεν έχουν ακόμα θυσιάσει τα ζώα τους να προσέχουν.

«Περίπου 16.000 άτομα δεν θα μπορέσουν να γιορτάσουν όπως θα το επιθυμούσαν», επέμεινε.

Η σημερινή Κυριακή σηματοδοτεί την έναρξη του Αΐντ ελ-Κεμπίρ, της σημαντικότερης γιορτής του ισλαμικού ημερολογίου, η οποία είναι επίσης γνωστή με την ονομασία Αΐντ αλ-Άντχα ή γιορτή της θυσίας και τιμά τη θυσία που ο Θεός απαίτησε από τον Αβραάμ ζητώντας του τη ζωή του γιου του - στον οποίο επέτρεψε τελικά να ζήσει.

Με την ευκαιρία αυτή, οι Τούρκοι θυσιάζουν κυρίως πρόβατα και κατσίκες και οι πιο πλούσιοι ένα μοσχάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

