Του Γιάννη Ανυφαντή

Να ανακαλέσει τη χθεσινή του δήλωση πως «θα δούμε και χειρότερα» μετά από το χαστούκι στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε εκκλησία της Καβάλας την Κυριακή, κάλεσε τον βουλευτή της Νίκης, Νίκο Παπαδόπουλο, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η Υπουργός μίλησε για «ρητορεία μίσους που δεν συνάδει με το ναό της δημοκρατίας», καλώντας τον βουλευτή να «ανακαλέσει τη δήλωση που έκανε χθες», καθώς δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι «μέλη του κοινοβουλίου μπορούν να καλλιεργούν τέτοιο κλίμα ειδικά προ των επόμενων ημερών που όλοι θα πάμε στις περιφέρειές μας».

Παρά την «απερίφραστη» καταδίκη της βίας, που επανέλαβε και σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής σήμερα το πρωί, ο Νίκος Παπαδόπουλος επέμεινε πως «όταν νομοθετείτε εναντίον της φύσης, της Ορθοδοξίας, της Αγίας γραφής και της Εκκλησίας, εισπράττετε τα επίχειρα». «Αυτό σας είπα. Τι δεν καταλαβαίνετε;», τόνισε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της Νίκης, αναφερόμενος στο νόμο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

«Δεν ξέρω αν είστε αυτόκλητοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας ή αν σας ζητήθηκε από την ίδια την Εκκλησία γιατί φαντάζομαι δεν έγινε κάτι τέτοιο», σχολίασε δηκτικά η Υπουργός, με την ίδια να διαβάζει εκ νέου τη δήλωση του βουλευτή και τον Ν. Παπαδόπουλο να απαντά «αυτά είναι αποσπάσματα, είπαμε μονταζιέρα της ΝΔ».

Κάθε προσπάθεια παρακίνησης σε βία καταδίκασε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου, τονίζοντας πως «θα μας βρουν όλους ενωμένους απέναντι».

