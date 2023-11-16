Αυγενάκης στον ΣΚAΪ: Από αύριο οι αποζημιώσεις στους πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας

Ξεκίνησε η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας από την κακοκαιρία Daniel, ενώ αύριο ξεκινά η καταβολή 110 εκατ. ευρώ για τις αποζημιώσεις για το φυτικό κεφάλαιο σε 33.085 αγρότες που έκαναν αίτηση, δήλωσε στον ΣΚAΪ ο Λευτέρης Αυγενάκης, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως είπε ο υπουργός, ακριβώς ότι ισχύει για τις αποζημιώσεις της Θεσσαλίας, ισχύει και για τον Εβρο.

Καταγγελία από αγρότες Λάρισας

- Παράπονα για την καθυστέρηση των αποζημιώσεων αλλά και για το ύψος τους, καθώς όπως λένε, δεν καλύπτει τη ζημιά, κάνουν οι αγρότες.

- Μιλώντας στον ΣΚΑΪ αγρότης της Λάρισας είπε ότι αυτά τα χρήματα που θα δοθούν θα καλύψουν μόνο το απολεσθέν εισόδημα της φετινής χρονιάς, ενώ τα τα περισσότερα χωράφια δεν θα μπορούν να καλλιεργηθούν για τουλάχιστον δύο χρόνια.

- Επίσης, ζήτησε από τον υπουργό τη δημιουργία 6μηνου ταμείου ανεργίας για τους πληγέντες, ώστε αν μπορέσουν κάπως να ορθοποδήσουν.

