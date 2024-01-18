Συνάντηση Μητσοτάκη- Φον ντερ Λάιεν

Με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Νταβός.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιείται στην ελβετική πόλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρωθυπουργός και η πρόεδρος της Κομισιόν αντάλλαξαν απόψεις για την ατζέντα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου και ειδικότερα για την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, συζήτησαν επίσης θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

«Μια πολύ καλή συζήτηση»

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε πριν από λίγο στο Νταβός η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Η υποστήριξη της Ουκρανίας, η οικοδόμηση μιας ισχυρότερης βιομηχανικής βάσης, η διαχείριση της μετανάστευσης, όλα αυτά απαιτούν μια ενωμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Και είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε εκεί» ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από βίντεο της συνάντησης. Ειδικότερα, η Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε:

«Είχαμε μια καλή συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η υποστήριξη της Ουκρανίας, η οικοδόμηση μιας ισχυρότερης βιομηχανικής βάσης, η διαχείριση της μετανάστευσης, όλα αυτά απαιτούν μια ενωμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Και είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε εκεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

