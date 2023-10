Μητσοτάκης από Ιωάννινα: Η Ελλάδα σήμερα είναι μία θετική έκπληξη σε ένα περιβάλλον αρκετών αρνητικών ειδήσεων Πολιτική 14:19, 20.10.2023 linkedin

«Η κυβέρνηση πάντα συνεργάζεται με όλους τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς, όπως είπε, είναι η πρώτη του επίσκεψη σε περιφέρεια μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές