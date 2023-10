Παπαδημούλης: Δεν είναι ανύπαρκτο το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει τρίτος στις ευρωκλογές Πολιτική 13:19, 20.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Είδαμε την εικόνα ενός κόμματος που έχει ένα διχασμό, μια εσωτερική ένταση, τραύματα από τους τελευταίους μήνες και προβλήματα να επιλύσει. Η μόνη μέθοδος να λυθούν αυτά είναι συντροφικότητα, συλλογικότητα, σεβασμός της διαφορετικής άποψης, όχι κυνήγι μαγισσών και όχι σκοτωμός στα social media».