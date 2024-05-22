Φάμελλος στον ΣΚΑΪ: Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις

Για το «άνοιγμα» του ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κλήθηκε να τοποθετηθεί ο πρόεδρος της Κ.Ο του κόμματος Σωκράτης Φάμμελος, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι το κάλεσμα απευθύνεται σε όλα τα προοδευτικά κόμματα.

«Είναι μια σταθερή επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει συμμαχίες πρώτα στη βάση και σε προοδευτικά κόμματα», είπε και πρόσθεσε πως «το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών προφανώς και θα δώσει πολλά μηνύματα και πρώτα στον κ. Μητσοτάκη».

Ερωτηθείς ποιο είναι το μήνυμα απάντησε ότι «η πιθανή δική του αποσταθεροποίηση δεν συνιστά και της χώρας», σημείωσε και πρόσθεσε: «ο κ Μητσοτάκης παρέλαβε μια χώρα με επίλυση του χρέους και τώρα είμαστε δεύτερη από το τέλος σε αγοραστική δύναμη και μας πλησιάζει η Βουλγαρία, ενώ στους φόρους είμαστε Σουηδία».

Όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και πόσο κοστίζει δημοσιονομικά το κάθε μέτρο, ανέφερε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο κ. Μητσοτάκης μας είπε γιατί η κυβέρνηση είχε υπερ- έσοδα πάνω από 4 δισ. ευρώ το χρόνο και ρωτάει εμάς που θα βρούμε τα χρήματα, όταν μάλιστα ο ίδιος ευθύνεται για λάθος στην είσπραξη της φορολογίας;»

Συμφωνία των Πρεσπών

Για τις νέες προκλήσεις από την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, ο κ. Φάμμελός υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταδικάσει την απαράδεκτη δήλωση και την παραβίαση συμφωνίας της ονομασίας και ζήτησε να παρθούν τα απαραίτητα εθνικά μέτρα.

«Η Ελλάδα επέλεξε να κάνει συμφωνία που λύνει το πρόβλημα της ονομασίας και της αρχαίας ιστορίας, αυτό είχε κλείσει. Αν είχαμε κυρώσει τα μνημόνια και είχε προχωρήσει τις συμφωνίες για τα βιβλία, πινακίδες και ονομασία προϊόντων θα είχαν αλλάξει οι συνθήκες», κατέληξε.

