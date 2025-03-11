Την πρόοδο που σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ουκρανίας στην Τζέντα χαιρετίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός που προτείνεται αποτελεί «μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:

«Χαιρετίζω την πρόοδο που σημειώθηκε σήμερα στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ουκρανίας και την ανακοίνωση μιας προτεινόμενης κατάπαυσης του πυρός. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Τώρα η Ρωσία πρέπει να απαντήσει».

Πηγή: skai.gr

