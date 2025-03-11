Την πρόοδο που σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ουκρανίας στην Τζέντα χαιρετίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός που προτείνεται αποτελεί «μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία».
Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:
«Χαιρετίζω την πρόοδο που σημειώθηκε σήμερα στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ουκρανίας και την ανακοίνωση μιας προτεινόμενης κατάπαυσης του πυρός. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Τώρα η Ρωσία πρέπει να απαντήσει».
- Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθυντή του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες
- Παρέμβαση Τσιόδρα στο Ευρωκοινοβούλιο: Ανεπίτρεπτο η ΕΕ να παρακολουθεί απαθής τις δολοφονίες Χριστιανών στη Συρία
- Ο προϋπολογισμός της ΕΕ επί τάπητος στη συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.