Θέλουμε να τελειώνουμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες στην Ουκρανία η οποία θα μπορούσε να παραταθεί με κοινή συμφωνία και των δύο πλευρών, με το Κίεβο να αποδέχεται ουσιαστικά την πρόταση της Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκε μετά από εννέα και πλέον ώρες η πρώτη φάση των συνομιλιών ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, η οποία διεξήχθη στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Τραμπ προσέθεσε ότι θα ξανακαλέσει τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Οι δύο ηγέτες συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο μήνα και ο Ζελένσκι έφυγε από την Ουάσινγκτον χωρίς να υπογράψει την κρίσιμη συμφωνία για τα ορυκτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακόμα δήλωσε ότι θα συνομιλήσουν με τη Ρωσία αργότερα σήμερα ή αύριο.

Τέλος, υποστήριξε ότι ελπίζει η Ρωσία να συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός και τόνισε ότι μπορεί το αμέσως επόμενο διάστημα να μιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.