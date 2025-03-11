Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ταυτόχρονες δηλώσεις τους στο X, καλωσορίζουν την επίτευξη συμφωνίας στην Τζέντα μεταξύ ΗΠΑ-Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για κατάπαυσης του πυρός 30 ημερών.

«Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που μπορεί να είναι ένα βήμα προς μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας», ανέφεραν.

Πρόσθεσαν ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της, μαζί με τους εταίρους της, στις επερχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σχολιάζοντας την απόφαση που πάρθηκε από τις συνομιλίες ΗΠΑ- Ουκρανίας έγραψε στο Χ ότι «Αμερικανοί και Ουκρανοί φαίνεται να έχουν κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη. Και η Ευρώπη είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Πηγή: skai.gr

