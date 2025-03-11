Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθυντή του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η σημασία των μεταρρυθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία

Κυριάκος Μητσοτακης

Συνάντηση με τον Διευθυντή για την Εκπαίδευση και τις Δεξιότητες του ΟΟΣΑ και ιδρυτή του προγράμματος αξιολόγησης μαθητικών επιδόσεων PISA, Andreas Schleicher είχε σήμερα, Τρίτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημάνθηκε η σημασία των μεταρρυθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, σε συνέχεια των επαφών που είχε ο κ. Schleicher με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Τονίστηκε η ιδιαίτερα θετική επίδραση που έχουν η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο μάθημα, η αναβάθμιση της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, η απαγόρευση της χρήσης κινητού τηλεφώνου στο σχολείο, όπως και πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση του δικτύου πρότυπων σχολικών μονάδων, ειδικά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες κοινωνικές ή οικονομικές προκλήσεις.

Συζητήθηκαν επίσης τρόποι περαιτέρω βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, με βάση βέλτιστες πρακτικές που προκύπτουν από την πλούσια εμπειρία του ΟΟΣΑ σε δεκάδες χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης ΟΟΣΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark