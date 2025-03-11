Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τόνι Μέρφι συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των πόρων που έχουν αντληθεί έως σήμερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σημειώθηκε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της ΕΕ που έχουν αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια που της αναλογούν, θέτοντας παράλληλα αποτελεσματικές δικλίδες ασφαλείας για την αποφυγή αστοχιών.

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένες τις σημαντικές επενδυτικές ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις αλλαγές στο γεωπολιτικό περιβάλλον και την ανάγκη για αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών.

Τονίστηκε ακόμα η σημασία του έργου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, όχι μόνο για την ορθή διάθεση των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και για τη διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών στον σχεδιασμό των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.