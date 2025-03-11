Την ανάγκη η Ευρώπη να δείξει αποφασιστικότητα για να σταματήσουν οι δολοφονίες Χριστιανών στη Συρία και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, τόνισε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.



Ο Eυρωβουλευτής και εκπρόσωπος Tύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι με φρίκη και αποτροπιασμό παρακολουθούμε τις διώξεις και τις δολοφονίες Χριστιανών και άλλων εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων στη Συρία.

Πηγή: skai.gr

Υπογράμμισε ότι «οι Χριστιανοί βρίσκονται στη Συρία χιλιάδες χρόνια και σήμερα εν έτει 2025 κινδυνεύουν με αφανισμό» και τόνισε ότι είναι κάτι που σε καμία περίπτωση, δεν μπορούμε να παρακολουθούμε απαθείς.Κατέληξε δε λέγοντας ότι ήρθε η ώρα η Ευρώπη να δείξει την αποφασιστικότητά της και να καταστήσει σαφές στο νέο καθεστώς της Συρίας ότι θα υπάρξουν συνέπειες.

