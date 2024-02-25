Στον καθιερωμένο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου προχώρησε και σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε κείμενο που ανάρτησε στο facebook, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επίσκεψη του στην Ινδία, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την επικείμενη συνάντηση του με τους αγρότες της Θεσσαλίας, τη συμπλήρωση δύο ετών από τη «παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία» και τα απογευματινά χειρουργεία που - όπως επισήμανε - δεν κατανοεί τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, τα απογευματινά χειρουργεία αποτελούν κοινή πρακτική σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Ούτε διεκδικούμε την πατρότητα της ιδέας, που θεσμοθέτησε αλλά δεν ενεργοποίησε ποτέ ως κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ -γι’ αυτό και δεν κατανοώ τις τωρινές αντιδράσεις του. Σκοπός μας δεν είναι ούτε η ιδιωτικοποίηση, ούτε η αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ακριβώς αντίθετο. Σκοπός μας είναι η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του, η ισχυροποίησή του και η διατήρηση των καλύτερων γιατρών μας εντός του ΕΣΥ με καλύτερες αμοιβές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Στις κυριακάτικες ανασκοπήσεις, όπως θα έχετε διαπιστώσει, συνήθως σταχυολογώ μεγάλες και μικρές δράσεις της κυβέρνησής μας με θετικό ορατό αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία, στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αυτό θα κάνω και σήμερα, αλλά προτάσσοντας μια πολύ σύντομη αναφορά στην επίσκεψή μου στην Ινδία λόγω της εξαιρετικής δυναμικής που υπάρχει στις σχέσεις της μικρής Ελλάδας με μια ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ινδικών εταιριών να επενδύσουν στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς αλλά και να αξιοποιήσουν τη χώρα μας σαν πύλη εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά. Το επόμενο διάστημα θα φανούν τα αποτελέσματα αυτού του ταξιδιού που πιστεύω θα οδηγήσει «σε ένα αληθινό σμίξιμο της Δύσης με την Ανατολή» για να δανειστώ τα λόγια του Νομπελίστα Ινδού ποιητή και στοχαστή Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ.

Ξεκινώ τη σημερινή ανασκόπηση συγχαίροντας τους αγρότες μας για τον συντεταγμένο και απολύτως ψύχραιμο τρόπο με τον οποίο διαδήλωσαν στην καρδιά της Αθήνας, αλλά και τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης που ακολούθησαν τις προτροπές της Τροχαίας. Να εξάρω και το υποδειγματικό σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας που διασφάλισε το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών να συνέρχονται, χωρίς ωστόσο να διαταραχθεί υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης. Η διαχείριση μιας περίπλοκης διαμαρτυρίας με τη χρήση βαριών μέσων όπως τα τρακτέρ αποτελεί την απτή απόδειξη μιας άλλης φιλοσοφίας διαχείρισης των συναθροίσεων. Έξυπνης, αποτελεσματικής και συνεργατικής. Είναι στην πράξη η εφαρμογή του νέου νόμου για τις συναθροίσεις που ψηφίσαμε το 2020 και κάποιοι έλεγαν πως το κάνουμε για να καταπιέσουμε τις κινητοποιήσεις. Αντίθετα, τις διευκολύναμε και τις προστατεύσαμε. Δείτε τι έγινε σε πολλές άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και στην υπό σοσιαλιστική κυβέρνηση Ισπανία, όπου οι αγροτικές κινητοποιήσεις κατέληξαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Θα επαναλάβω ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως οι αγρότες έχουν δίκιο σε πολλά, όχι σε όλα, και ικανοποιήσαμε όσα περισσότερα μπορούσαμε εξαντλώντας τα δημοσιονομικά περιθώρια. Δεν θα σταματήσουμε όμως να συζητάμε με τους αγρότες και πολύ σύντομα θα επισκεφθώ πάλι τη Θεσσαλία και θα συναντηθώ με τους εκπροσώπους τους. Ένας βιώσιμος αγροτικός τομέας είναι στις ύψιστες προτεραιότητες μας και σε αυτό στοχεύει η ελληνική πρωτοβουλία να διεκδικήσουμε, από κοινού οι χώρες της Μεσογείου, αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αύριο συνεδριάζουν για αυτό το θέμα οι αρμόδιοι υπουργοί του EU MED-9 (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία, Κύπρος, Κροατία και Σλοβενία).

Τώρα, κάτι που αφορά και τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Αρχίζει η διαδικασία για την αποκατάσταση των σχολικών μονάδων στις πληγείσες περιοχές από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias» και συγκεκριμένα στους δήμους Τρικκαίων, Φαρκαδόνας, Παλαμά, Βόλου και Δομοκού. Η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» θα είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την κατεπείγουσα εκτέλεση των έργων όπως προβλέπεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 30,5 εκ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τη δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, την οποία και ευχαριστούμε.

Ταυτόχρονα, την περασμένη εβδομάδα φροντίσαμε να προσθέσουμε 20 επιπλέον δήμους και 14.000 μαθητές και μαθήτριες στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων, οι μισοί εκ των οποίων βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας όπου οι ανάγκες των οικογενειών παραμένουν πολύ μεγάλες. Πλέον, καθημερινά 232 χιλιάδες μαθητές δημοτικού σε συνολικά 153 δήμους της χώρας, βρίσκουν στο σχολείο τους ζεστό, ποιοτικό και θρεπτικό φαγητό, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα δεσμούς συντροφικότητας με τα άλλα παιδιά. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με σχεδόν 350 εκ. ευρώ ετησίως από τον ΟΠΕΚΑ.

Θα συνεχίσω με την έναρξη λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία, με στόχο τη μείωση των αναμονών ώστε να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Σύμφωνα με την μελέτη που έγινε, η δυναμικότητα του συστήματος με τα απογευματινά χειρουργεία αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 20% ώστε να εξαλείψουμε τη λίστα αναμονής που δημιούργησε η πανδημία στα νοσοκομεία της χώρας μας, όπως και στα περισσότερα συστήματα υγείας. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας διευκρίνισε ότι τα πρωινά χειρουργεία δεν θα επηρεαστούν καθόλου, θα λειτουργούν στο ακέραιο όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, αλλά πλέον με περισσότερη διαφάνεια και κεντρικό αυστηρό έλεγχο χάρη στην ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων. Θα αξιοποιηθούν πόροι -60 εκ. ευρώ- από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες με το κόστος των επεμβάσεων. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, τα απογευματινά χειρουργεία αποτελούν κοινή πρακτική σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Ούτε διεκδικούμε την πατρότητα της ιδέας, που θεσμοθέτησε αλλά δεν ενεργοποίησε ποτέ ως κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ -γι’ αυτό και δεν κατανοώ τις τωρινές αντιδράσεις του. Σκοπός μας δεν είναι ούτε η ιδιωτικοποίηση, ούτε η αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ακριβώς αντίθετο. Σκοπός μας είναι η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του, η ισχυροποίησή του και η διατήρηση των καλύτερων γιατρών μας εντός του ΕΣΥ με καλύτερες αμοιβές.

Και επειδή ανέφερα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την απάντηση σε όσους βλέπουν δήθεν καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων του δίνει η ίδια η Κομισιόν με την πρόσφατη ενδιάμεση έκθεσή της για την πορεία υλοποίησής του, και του πώς «κινούνται» τα κράτη-μέλη. Η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία και τη Σλοβακία, είναι οι χώρες που προπορεύονται στις εκταμιεύσεις. Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα η ΕΕ κάνει λόγο για δυναμική σταθερής υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» και μας προτρέπει να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς. Σύμφωνα με την έκθεση οι εκταμιεύσεις συνέβαλαν στη μείωση της ανεργίας σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και συνολικά σε υποχώρηση της ανεργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς και υπάρχουν δυσκολίες ως προς τη δυνατότητα ταχείας απορρόφησης πόρων, ωστόσο η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών που αντιμετωπίζουν καλά τις προκλήσεις αυτές. Πιστεύω ότι εντός του Απριλίου θα μπορέσουμε να καταθέσουμε το 4ο αίτημα μας στην Κομισιόν για την εκταμίευση 2,3 δισ. ευρώ που αφορά σε επιχορηγήσεις και 1 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Πάμε τώρα σε μία ακόμη πολύ θετική είδηση: την περασμένη Δευτέρα τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής για την επιστολική ψήφο (epistoliki.ypes.gov.gr), για την άσκηση δηλαδή του εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές και στα εθνικά δημοψηφίσματα, κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η διαδικασία εγγραφής είναι πανεύκολη και ολοκληρώνεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Το διαπίστωσαν όσοι και όσες το έχουν κάνει ήδη -και είναι αρκετοί: μέχρι χθες είχαν καταχωρηθεί 11.343 αιτήσεις Ελλήνων εκλογέων από τουλάχιστον 77 χώρες! Πρόκειται για ένα ουσιαστικό άνοιγμα προς τον απανταχού ελληνισμό με την κατάργηση όλων των πρακτικών εμποδίων στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους, όπου και αν βρίσκονται. Είναι μια δημοκρατική κατάκτηση που αφορά και τους εντός της επικράτειας Έλληνες πολίτες, αν το επιθυμούν ή αν δεν μπορούν για διαφόρους λόγους να μετακινηθούν, να ψηφίσουν στις προσεχείς Ευρωεκλογές αποκλειστικά μέσω επιστολικής ψήφου. Θυμίζω απλώς ότι οι εγγραφές για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου -όπως ορίζει ο νόμος- θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 40 ημέρες πριν από τις κάλπες, δηλαδή έως τις 29 Απριλίου 2024.

Σε λειτουργία τέθηκε και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών εφόσον βεβαίως πληρούν τις συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο: δηλαδή να έχουν προσφορά εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου, να διέμεναν στη χώρα μας έως και τις 30 Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής και να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια συνεχούς παραμονής στην Ελλάδα. Είναι μια ρύθμιση που θα εφαρμοστεί εφάπαξ και αποσκοπεί στο να διευκολύνει στην εξεύρεση εργατικών χεριών που έχει ανάγκη ο αγροτικός τομέας αλλά όχι μόνο. Για να καλύψουμε πάγιες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό προωθούμε συμφωνίες με έξι χώρες και η πρώτη που θα υπογράψουμε -στα μέσα Μαρτίου- είναι με την Ινδία, όπως ανακοίνωσα στην πρόσφατη επίσκεψή μου. Η ελεγχόμενη και νόμιμη μετανάστευση μαζί με την αυστηρή φύλαξη των συνόρων είναι ο μόνος δρόμος για μια πιο συνεκτική και ασφαλή κοινωνία και μια πιο ισχυρή οικονομία.

Πολλές κενές θέσεις εργασίας υπάρχουν επίσης στην τουριστική αγορά λόγω και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Η ζήτηση, ιδίως για άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, είναι μεγάλη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του κλάδου ώστε να παρέχει τις βέλτιστες υπηρεσίες στους επισκέπτες της χώρας μας αλλά και στους εσωτερικούς ταξιδιώτες. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό, έχει όμως να κάνει και με τις αμοιβές. Θα επαναλάβω αυτό που έχω πει πολλές φορές στους εργοδότες του κλάδου: «πληρώστε καλύτερα». Τα στοιχεία που ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες η ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των καταλυμάτων το 2023 κατέγραψε αύξηση 10,1% σε σύγκριση με το 2022, και των υπηρεσιών εστίασης κατά 9,6% σε σχέση με το έτος 2022. Με την ευκαιρία, να αναφέρω τα νεότερα στοιχεία της ΤτΕ για το «τουριστικό» 2023, κατά το οποίο επισκέφθηκαν τη χώρα μας τρεις Ελλάδες! Δηλαδή 32,7 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός ρεκόρ που δεν αποκλείεται να καταρριφθεί φέτος αν κρίνω από τα πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία των κρατήσεων.

Ας μεταφερθούμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε έξι πρόσθετες παρεμβάσεις για την άμβλυνση των επιπτώσεων στο κυκλοφοριακό της πόλης από τις εργασίες κατασκευής της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου Fly Over. Μεταξύ αυτών είναι η εκμίσθωση τμημάτων του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου για την εξασφάλιση διαδρόμου για τα ασθενοφόρα προς τα Νοσοκομεία 424 και Παπαγεωργίου, και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ για τη λειτουργία της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Θεσσαλονίκης-Μουδανιών. Ακόμη, θα αποδοθούν χώροι της ΓΑΙΑΟΣΕ και της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για την κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης. Ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί περισσότερο ο ΟΑΣΘ, με λεωφορεία και προσωπικό. Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για μειώσουμε την, δυστυχώς αναπόφευκτη, ταλαιπωρία κατοίκων και επισκεπτών της Θεσσαλονίκης έως ότου ολοκληρωθεί αυτό το χρήσιμο και αναγκαίο έργο για την πόλη.

Έχουμε μία ακόμη σημαντική εξέλιξη που αφορά τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης στο περιαστικό δάσος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Ευκαρπίας. Σε πρώτη φάση θα γίνει η διαμόρφωση δρόμων πρόσβασης και περίφραξης της συνολικής έκτασης των 3000 στρεμμάτων, και θα ακολουθήσει η φύτευση 300.000 δέντρων με στόχο να δημιουργηθεί ένα υποδειγματικό περιαστικό δάσος αναψυχής στη δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη και πονάει από την έλλειψη πρασίνου. Όλο το έργο της αποκατάστασης και της αναδάσωσης είναι δωρεά του επιχειρηματία Σταύρου Ανδρεάδη και τον ευχαριστούμε για την σπουδαία κοινωνική προσφορά του.

Να έρθω τώρα σε μια ξεχωριστή διάκριση για τη χώρα μας. Η Ελλάδα επιλέχθηκε ανάμεσα σε 46 κράτη ως χώρα εταίρος στο κοινό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διαμόρφωση της Φιλικής προς τα παιδιά Δικαιοσύνης. Τι σημαίνει αυτό; Με τη συνδρομή και της Ελλάδας, θα αναζητηθεί πανευρωπαϊκά πώς μπορεί να βελτιωθεί η προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών που έρχονται σε επαφή με τον νόμο -όπως παραβάτες, θύματα ή μάρτυρες σε εξωδικαστικές, δικαστικές -αστικές και ποινικές υποθέσεις- και διοικητικές διαδικασίες. Στην υλοποίηση του προγράμματος θα συμμετέχουν δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, στελέχη της αστυνομίας, δικηγορικοί σύλλογοι, κοινωνικές υπηρεσίες, ψυχολόγοι και επαγγελματίες που εργάζονται με και για τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Η παραβατικότητα των ανηλίκων και οι πληγές που αφήνει στις ψυχές των παιδιών μας αποτελεί προτεραιότητα για εμένα προσωπικά και την κυβέρνησή μας. Σε συνεργασία με την υψηλού κύρους επιτροπή ειδικών που συγκροτήσαμε από τον Μάρτιο, η κυβέρνηση θα αναπτύξει περαιτέρω δράσεις για το θέμα αυτό που απασχολεί πολλές ελληνικές οικογένειες.

Χθες συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εναντίον της οποίας εξαπέλυσε έναν απρόκλητο, αδικαιολόγητο και μεγάλης κλίμακας επιθετικό πόλεμο με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και στις δυο πλευρές, εκατομμύρια εκτοπισμένους -η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην ευρωπαϊκή ήπειρο από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο- και αφανισμό ολόκληρων πόλεων από τον χάρτη. Η εισβολή είχε τεκτονικές επιπτώσεις στις διεθνείς διακρατικές σχέσεις, στο διεθνές εμπόριο και στις εξαγωγές φυσικού αερίου, επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων εκτός της ζώνης πυρός. Ο κόσμος μας θα είναι αλλιώς μετά από αυτόν τον πόλεμο. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή στάθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, συμπαρατασσόμενη με τις δυνάμεις της διεθνούς νομιμότητας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Εκτός όλης της άλλης βοήθειας που μπόρεσε με τις μικρές της δυνάμεις να προσφέρει η χώρα μας, φιλοξενήσαμε σχεδόν 25.000 χιλιάδες Ουκρανούς, κυρίως γυναίκες και παιδιά, που αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο στην Ελλάδα. Με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου παρατείνεται η ισχύς του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους εκτοπισθέντες για άλλον έναν χρόνο, ενώνοντας τις ευχές μας με τις δικές τους αυτός ο άδικος και καταστροφικός πόλεμος να λήξει το συντομότερο δυνατόν.

Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με τη σπουδαία ομαδική έκθεση «ΑΣΤΥΓΡΑΦΙΑ / URBANOGRAPHY Η ζωή της πόλης τις δεκαετίες 1950-1970» που φιλοξένησε η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, με δεκάδες εικαστικά έργα και ταινίες 78 δημιουργών για το πώς βιώνουμε καθημερινά την πόλη και πώς μας διαμορφώνει εκείνη στο πέρασμα των χρόνων. Και ευτυχώς για όσους δεν την είδαμε ακόμη, δόθηκε παράταση έως τις 12 Μαΐου λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. Αξίζει λοιπόν να κάνουμε μια «βόλτα» από εκεί.

Εδώ θα σας αφήσω, ευχαριστώντας σας θερμά για τον χρόνο σας! Καλή Κυριακή, τα λέμε την επόμενη βδομάδα!

