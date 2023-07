Μητσοτάκης από τις Μοίρες 383 και 355: Θα τρέξουν 'σφαίρα' τα προγράμματα για τα νέα Canadair Πολιτική 12:09, 22.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Ο υπουργός θα τρέξει 'σφαίρα' τα προγράμματα» για τα νέα Canadair, είπε ο πρωθυπουργός