Τι δηλώσεις της Εύης Χριστοφιλοπούλου που έκανε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης για τον Φρέντη Μπελέρη, σχολίασε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζοντας την υποψήφια ευρωβουλευτή της ΝΔ ως «μαρτυριάρα».

Όπως αναφέρει το γραφείο τύπου η κ. Χριστοφιλοπούλου «"μαρτύρησε"» αυτό για το οποίο καταγγείλαμε τον κ. Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή: ότι τα κίνητρα για την υποψηφιότητα του νόμιμα εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, κ. Φρέντυ Μπελέρη δεν είναι ούτε εθνικά ούτε ευρωπαϊκά αλλά μόνο ψηφοθηρικά»

Συνεχίζοντας υπογραμμίζεται πως η υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας,παραδέκτηκε ότι « ο κ. Μπελέρης "ενσωματώνει τη δεξιά της πλευρά}, ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου επιβεβαίωσε ότι στόχος είναι να φρενάρει τις διαρροές ψηφοφόρων προς την Ακροδεξιά, αναρωτώμενη μάλιστα "γιατί είναι κακό αυτό;"».

Ακολούθως το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει: «Η παραδοχή της υποψήφιας ευρωβουλευτή εκθέτει τον κ. Μητσοτάκη, που έβαλε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Ως ΠΑΣΟΚ επιμένουμε ότι ο κ. Μπελέρης είναι απαραίτητος ως δήμαρχος Χειμάρρας, όπως νόμιμα εκλέχτηκε τον περασμένο Μάιο, ώστε να μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα δικαιώματα και τις περιουσίες την ελληνικής εθνικής μειονότητας στην περιοχή.

Όσον, τέλος, αφορά στην αποστροφή του κ. Μανώλη Αναγνωστάκη, υποψήφιου με το κόμμα του κ. Λοβέρδου που στην ίδια εκπομπή χαρακτήρισε τον κ. Μπελέρη «του ποινικού δικαίου άνθρωπο», ας αποφασίσουν στο κόμμα τους αν έχει δίκιο ο κ. Αναγνωστάκης ή ο Πρόεδρός τους, που τον επισκέφθηκε στη φυλακή».

Πηγή: skai.gr

