Μήνυμα Σ. Φάμελλου για το Πάσχα: «Να δώσουμε μαζί τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, σε μια καλύτερη χώρα»

«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Γιορτή της Ορθοδοξίας, της Ελλάδας και της Άνοιξης. Της οικογένειας, των φίλων, της ελληνικής φύσης», αναφέρει στο πασχαλινό του μήνυμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και συνεχίζει:

«Και ίσως κάποιοι να πουν πως οι πολιτικές δηλώσεις περισσεύουν. Μα το Πάσχα είναι μια γιορτή συνδεδεμένη με το φως και την ελπίδα. Την ελπίδα της καινούργιας ζωής, μετά τα πάθη και τον Γολγοθά. Την ελπίδα της αναγέννησης».

«Και αυτή την αναγέννηση, την πρόοδο, την ευημερία, την οφείλουμε σε όλους τους ανθρώπους.

Και η κοινωνική Ανάσταση δεν θα έρθει με ένα θαύμα. Πρέπει να τη φέρουμε εμείς. Με πρόγραμμα, με δυναμική και με συλλογική προσπάθεια, για να έχουν όλοι και όλες το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, αλλά και στη δημιουργία μιας καλύτερης ζωής. Χωρίς προνομιούχους και μη προνομιούχους», τονίζει.

«Αυτή είναι και η ευχή μου. Να δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα, ώστε να έρθει για όλες και για όλους μια καλύτερη ζωή, σε μια καλύτερη χώρα.Αυτή είναι και η δέσμευσή μου. Χρόνια πολλά!», καταλήγει ο Σ. Φάμελλος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

