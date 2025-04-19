Νίκος Ανδρουλάκης: «Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο συμπεριληπτική»

«Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο συμπεριληπτική», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο μήνυμα το για το Πάσχα.

Αναλυτικά, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

Το Πάσχα συμβολίζει το διαρκές πέρασμα από το σκοτάδι της φθοράς στο φως της Ανάστασης.

Σε μια εποχή που η ανασφάλεια κυριαρχεί, οι πολεμικές συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, οι κοινωνικές ανισότητες βαθαίνουν και η Δημοκρατία δέχεται σοβαρά πλήγματα, το αναστάσιμο μήνυμα μάς δίνει δύναμη για να σταθούμε όρθιοι με αλληλεγγύη και ελπίδα.

Ας αναλογιστούμε σήμερα ποιοι τραβούν τον δικό τους Γολγοθά: όσοι αγωνίζονται να υπερβούν εμπόδια για να βρουν το δίκιο τους, οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, οι νέοι που ξενιτεύονται, οι πιο ευάλωτοι που αντιμετωπίζουν μεγάλες καθημερινές δυσκολίες.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο συμπεριληπτική.

Το φετινό Πάσχα ας μη μείνει στις τυπικές ευχές. Ας γίνει αφετηρία για αλλαγή σελίδας, που τόσο έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία!

Ας επενδύσουμε σε ένα νέο πολιτικό ήθος, που ενώνει και οικοδομεί εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη δημοκρατία. Με όραμα και σχέδιο μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, χαράσσοντας ένα νέο δρόμο προόδου για την πατρίδα μας.

Χρόνια Πολλά, με υγεία, δικαιοσύνη και ευημερία!

