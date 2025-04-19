Επίσκεψη πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο Επιτηρητικό Φυλάκιο της Παναγιάς Οινουσσών.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετέβη σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 19 Απριλίου 2025, στη νήσο Παναγιά του συμπλέγματος Οινουσσών, στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο (ΕΦ) «Παναγιάς», συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Διοικητή της 96 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) Ταξίαρχο Χαράλαμπο Ψαρόπουλο.

Με τα στελέχη και τους οπλίτες του Επιτηρητικού Φυλακίου στην Παναγιά Οινουσσών, στη Ακολουθία της Αναστάσεως, την οποία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. Μάρκος.



Μαζί μας οι Βουλευτές Χίου Ν. Μηταράκης @nmitarakis και Στ. Μιχαηλίδης… pic.twitter.com/UsRN8PiIQK — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 19, 2025

Στην επίσκεψη παρέστησαν επίσης οι Βουλευτές Χίου Νότης Μηταράκης και Σταύρος Μιχαηλίδης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. Μάρκος, ο Δήμαρχος Οινουσσών Γιώργος Δανιήλ, ο τέως Δήμαρχος Οινουσσών Ευάγγελος Αγγελάκος και ο εφοπλιστής Βασίλης Πατέρας, ο οποίος είναι και ο δωρητής της ανακαίνισης των εγκαταστάσεων του ΕΦ, στη μνήμη του πατρός του Ηλία Πατέρα.

Ο Υπουργός ενημερώθηκε για την αποστολή του Επιτηρητικού Φυλακίου και αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες που υπηρετούν σε αυτό, για το Πάσχα.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας παρακολούθησε την Ακολουθία της Ανάστασης την οποία τέλεσε στο Επιτηρητικό Φυλάκιο ο Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε μετά την αναστάσιμη λειτουργία:

«Το “Χριστός Ανέστη” εδώ στο νησί της Παναγιάς, στο συγκρότημα των Οινουσσών, στο απόλυτο ανατολικό άκρο της Ελλάδας, αποκτά μια διαφορετική σημασία. Μια διαφορετική θρησκευτικότητα.

Θα ήθελα από καρδιάς να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη σε όλες τις γυναίκες και τους άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων, που κάνουν Ανάσταση με το όπλο στο χέρι, ακριβώς για να μπορούν όλοι οι υπόλοιποι, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, να κάνουν Ανάσταση με την οικογένειά τους, στο σπίτι τους, με αγάπη και ασφάλεια.

Χριστός Ανέστη! Να είστε όλοι καλά!».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.