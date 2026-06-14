Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φρικτός θάνατος στη Βραζιλία: Έριξαν 21χρονη από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς σχοινί ασφαλείας - Βίντεο

Η άτυχη κοπέλα βρισκόταν σε γέφυρα ύψους 40 μέτρων, έτοιμη να πραγματοποιήσει άλμα. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας ξέχασαν να προσδέσουν το σχοινί

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Βραζιλία

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Λιμέιρα του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, όταν μια 21χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της με σοκαριστικό τρόπο εξαιτίας εγκληματικής αμέλειας των εργαζομένων σε υπαίθρια δραστηριότητα.

Η άτυχη κοπέλα βρισκόταν σε γέφυρα ύψους 40 μέτρων, έτοιμη να πραγματοποιήσει άλμα. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας ξέχασαν να προσδέσουν το σχοινί ασφαλείας στον εξοπλισμό της και, χωρίς να αντιληφθούν το θανάσιμο λάθος, την έσπρωξαν στο κενό.

Η 21χρονη βρήκε ακαριαίο θάνατο από την πτώση, ενώ οι αρχές της Βραζιλίας έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και την απόδοση ποινικών ευθυνών στους υπεύθυνους της εταιρείας.

Μετά το σοκαριστικό γεγονός εργαζόμενοι της εταιρείας προσπάθησαν να δραπετεύσουν μέσα από το δάσος, αλλά η αστυνομία τους συνέλαβε. Ήδη έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Η εταιρεία διέγραψε αμέσως όλους τους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα.  

Το μέρος είναι μια εγκαταλελειμμένη γέφυρα, αλλά πολύ δημοφιλής για «rope jumping».  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βραζιλία γέφυρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark

Απόρρητο