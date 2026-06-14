Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Λιμέιρα του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, όταν μια 21χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της με σοκαριστικό τρόπο εξαιτίας εγκληματικής αμέλειας των εργαζομένων σε υπαίθρια δραστηριότητα.

Η άτυχη κοπέλα βρισκόταν σε γέφυρα ύψους 40 μέτρων, έτοιμη να πραγματοποιήσει άλμα. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας ξέχασαν να προσδέσουν το σχοινί ασφαλείας στον εξοπλισμό της και, χωρίς να αντιληφθούν το θανάσιμο λάθος, την έσπρωξαν στο κενό.

🇧🇷‼️🚨 WOMAN THROWN DOWN FROM BRIDGE - FORGOT ROPE



This is probably the stupidest way to die. You pay the guys to throw you down the bridge … but they are sloppy and forgot the rope. You fall to your death.



The tragic accident happened on Skeleton Bridge between Limeira and… pic.twitter.com/Hua1Hi8lLS — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 13, 2026

Η 21χρονη βρήκε ακαριαίο θάνατο από την πτώση, ενώ οι αρχές της Βραζιλίας έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και την απόδοση ποινικών ευθυνών στους υπεύθυνους της εταιρείας.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/LPLfXyZ5qc — Pense (@creatorhouseinx) June 14, 2026

Μετά το σοκαριστικό γεγονός εργαζόμενοι της εταιρείας προσπάθησαν να δραπετεύσουν μέσα από το δάσος, αλλά η αστυνομία τους συνέλαβε. Ήδη έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Η εταιρεία διέγραψε αμέσως όλους τους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα.

Το μέρος είναι μια εγκαταλελειμμένη γέφυρα, αλλά πολύ δημοφιλής για «rope jumping».

Πηγή: skai.gr

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