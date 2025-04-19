Γιάννης Λοβέρδος για το Άγιο Φως: Το σύμβολο ελπίδας και αισιοδοξίας για όλο το ανθρώπινο γένος

Στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα βρέθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, προκειμένου να παραλάβει το Άγιο Φως για να το μεταφέρει στην Ελλάδα. Στην αντιφώνηση του προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ κατά την παραλαβή ανέφερε για το Άγιο Φως ότι είναι «το σύμβολο ελπίδας και αισιοδοξίας για όλο το ανθρώπινο γένος».

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων βγήκε από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου με τους πυρσούς αναμμένους, δίνοντας το Άγιο Φως στους συγκεντρωμένους που το υποδέχτηκαν πανηγυρικά με χειροκροτήματα και ιαχές κρατώντας τις λαμπάδες τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται περί τις 19:00 και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η διανομή του σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά η αντιφώνηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδου, προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’ κατά την παραλαβή του Αγίου Φωτός:

«Μακαριώτατε Πατριάρχα Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλε,

Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την τιμή αυτή που μας κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό για κάθε ελληνική κυβέρνηση που έχει αυτό το μοναδικό και τιμητικό προνόμιο, να βρίσκεται εδώ στον Πανάγιο Ναό της Αναστάσεως, στον Πανάγιο Τάφο, και να παίρνει από τα χέρια τα δικά Σας, που είστε ο θεματοφύλακας του Παναγίου Τάφου, αυτό το Άγιο Φως. Το σύμβολο ελπίδας και αισιοδοξίας για όλο το ανθρώπινο γένος. Γιατί το Άγιο Φως συμβολίζει την Ανάσταση του Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού, συμβολίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, τη νίκη της αγάπης επί του μίσους και της κακίας.

Για αυτό το λόγο, θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχηθώ να είστε πάντα γεροί και δυνατοί εδώ στα Ιεροσόλυμα. Η Αγιοταφική κοινότητα να συνεχίσει να προστατεύει τον Πανάγιο Τάφο και τους ιερούς αυτούς τόπους όπου περπάτησε, έζησε, σταυρώθηκε, πέθανε, αλλά αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τιμούμε. Το έθνος σας ευγνωμονεί.

Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά σε όλους»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.