Μιλένα Αποστολάκη στον ΣΚΑΪ: Οι υποψήφιοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας

Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας και όλοι οι υποψήφιοι για την ηγεσία του πρέπει να είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, δήλωσε η βουλευτής και υποψήφια για την προεδρία του κόμματος, Μιλένα Αποστολάκη μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ θύμισε ότι στις εκλογές του 2017 οι υποψήφιοι ήταν εννέα.

Η κ. Αποστολάκη τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές πρέπει να διεκδικήσει να είναι πρώτο κόμμα, για να υλοποιήσει αυτό που θέλουν οι πολίτες.

Σημείωσε ότι η υποψηφιότητα για την ηγεσία αφορά την ευθύνη που είναι έτοιμος να αναλάβει κανείς και πρόσθεσε ότι το μήνυμα των ευρωεκλογών είναι ότι έχει ωριμάσει η ανάγκη για πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα.

Υπογράμμισε ότι η απόσταση από το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών πρέπει να επιβάλει νηφαλιότητα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε ότι η ίδια δεν ήταν από τα στελέχη που έθεσαν θέμα ηγεσίας.

«Αλλά το θέμα ετέθη και ο Νίκος Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι» είπε χαρακτηριστικά.

«Το ΠΑΣΟΚ με καθαρές θέσεις και με τη δυνατότητα να κάνει αυτό που έκανε πάντα στο παρελθόν, τη σύνθεση ευρύτερων κοινωνικών πλειοψηφιών, μπορεί να είναι η επόμενη προοδευτική κυβερνητική λύση για τον τόπο» σημείωσε η κ. Αποστολάκη και συμπλήρωσε ότι «μέσα από καθαρό σχέδιο και προτάσεις μπορούμε να κάνουμε συμμαχίες».

Άλλο οι κοινωνικές συμμαχίες και άλλο οι συμφωνίες κορυφής, είπε σχολιάζοντας τη συζήτηση για συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ στο μοντέλο των δημοτικών εκλογών, ενώ πρόσθεσε ότι οι συμμαχίες δεν μπορεί να έρθουν μέσα από συμφωνίες κορυφαίων στελεχών που αναζητούν ρόλο.

Τέλος, η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι με χαρά θα πήγαινε σε ντιμπέιτ.

