Διπλωματικό επεισόδιο Γερμανίας - Τουρκίας μετά τη χειρονομία του Τούρκου ποδοσφαιριστή που σχημάτισε το σύμβολο των Γκρίζων Λύκων.

«Στον αγώνα που φτάσαμε στον ημιτελικό, ο Μερίχ Ντεμίραλ πανηγύρισε με το σήμα των Γκρίζων Λύκων. Υπήρχε η χαρά για το γκολ αλλά και για τον τουρκισμό. Είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος και το ένιωσα στην ψυχή μου όταν έβαλα το γκολ και είμαι χαρούμενος που έκανα αυτήν την κίνηση. Αυτή όμως η κίνηση του προκάλεσε αντιδράσεις σε Γερμανία αλλά και στην Αυστρία που απαγορεύεται ως σύμβολο.

» Η UEFA ξεκίνησε έρευνα για το ζήτημα αυτό και στην ανακοίνωση της ανέφερε πως ορίστηκαν ερευνητές ηθικής και πειθαρχίας. Η υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας μέσω κοινωνικών δικτύων κατήγγειλε τον πανηγυρισμό αυτό και δήλωσε ότι 'στα γήπεδα μας δεν υπάρχει κανένας χώρος για τα σύμβολα των γκρίζων λύκων'. Το θέμα πήρε πολιτικές διαστάσεις με το υπουργείο Εξωτερικών να αντιδρά στην UEFA και χαρακτηρίζει την έρευνα ως απαράδεκτη. 'Καταδικάζουμε τις πολιτικά υποκινούμενες αντιδράσεις στη χρήση ενός ιστορικού και πολιτιστικού συμβόλου με τρόπο που δεν στοχεύει κανέναν κατά τη διάρκεια του εορτασμού ενός αθλητικού γεγονότος'.

Ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης Ντεβλέτ Μπαχτσελί δήλωσε πως και η UEFA μπήκε στο καραβάνι αυτών που νιώθουν έχθρα για την Τουρκία.

Merih Demiral: Öncelikle şunu söylemek istiyorum 'Ne mutlu Türküm diyene'.pic.twitter.com/nWSxMR685K — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) July 2, 2024

Mερίχ Ντεμιράλ: «Πρώτα θέλω να πω τι χαρά που είμαι Τούρκος. Σήμερα οι οπαδοί μάς έκαναν να ζήσουμε υπέροχες στιγμές. Είμαι χαρούμενος και περήφανος που είμαι Τούρκος και αυτό το ένιωσα άλλη μια φορά εδώ. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς μας».

Συνάντηση Ερντογάν - Πούτιν με πρώτο στόχο τους πυρηνικούς σταθμούς.

«Κατασκευάζουμε το Άκουγιου και συζητάμε για δεύτεροι πυρηνικό σταθμό», δήλωσε ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης

Ερντογάν: «Δεν έχουμε συναντηθεί με τον αγαπημένο μου φίλο για πολύ καιρό. Είχαμε επαφή μέσω τηλεφωνικής διπλωματίας. Αλλά οι συνεργάτες μας είναι συνεχώς σε επαφή μεταξύ τους. Όπως οι υπουργοί Εξωτερικών, οι υπουργοί Οικονομικών και οι υπουργοί Ενέργειας. Υπάρχουν σοβαρά βήματα που κάνουμε για τους πυρηνικούς σταθμούς. Ο πρώτος στόχος είναι να λειτουργήσει ο πυρηνικός σταθμός Akkuyu ο οποίος είναι υπό κατασκευή. Να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Κάνουμε επίσης συζητήσεις για τον πυρηνικό σταθμό της Σινώπης. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε σοβαρά βήματα σε αυτό το θέμα. Για το θέμα αυτό, ο Υπουργός μας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων συνεχίζει τις συζητήσεις του με τον ομόλογό του. Εν τω μεταξύ, οι σχέσεις ιδίως μεταξύ της BOTAŞ και της GAZPROM συνεχίζονται σε εγκάρδιο κλίμα».

