Σε μια ανάρτηση - ποταμό, ο Θανάσης Καρτερός, ο εκ των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο διακυβέρνησής του και λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε δριμεία κριτική στον πρόεδρο του κόμματος Στέφανο Κασσελάκη.

«Τι άλλο να κάνει, για να καταλάβετε ότι ή θα σας περιφέρει αιχμάλωτους ή επιτέλους θα ανοίξετε το στόμα σας; Ο ίδιος αναρτά στο φως της μέρας κι εσείς ψιθυρίζετε στα σκοτεινά. Οι στενοί του συνεργάτες κραυγάζουν εναντίον των αγίων πάντων, εσείς μουρμουρίζετε» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτηση ο κ. Καρτερός και προσθέτει:

«Τώρα είναι η ώρα της φωνής, όχι του ψίθυρου. Το κόμμα -ναι, εννοείται- πρέπει να ανανεωθεί, να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και ανάγκες. Να αλλάξει. Αλλά όχι να τυφλωθεί από τη λάμψη του Ηγέτη και να πνιγεί στη λάσπη των μαύρων ταμείων. Στο κάτω-κάτω ο μυθικός Νάρκισσος πνίγηκε ο ίδιος στην εικόνα του. Δεν πήρε στο λαιμό του κι άλλους…» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Θανάσης Καρτερός.

Η ανάρτηση του Θανάση Καρτερού:





