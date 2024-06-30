Τη διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών στις 6 και 13 Οκτωβρίου εισηγήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η συζήτηση που ξεκίνησε το βράδυ των ευρωεκλογών, δεν ξεκίνησε με δική του ευθύνη, αλλά ο ίδιος έχει ευθύνη να την τελειώσει το συντομότερο δυνατόν.

«Στις 9 Ιουνίου ξεκίνησε ένα πρωτοφανές χαρακίρι στην παράταξη. Χρέος μου είναι να διασφαλίσω την ενότητα και την προοπτική. Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα σύρεται σε διχασμό και εσωστρέφεια. Αυτή η συζήτηση δεν ξεκίνησε με ευθύνη μου, αλλά έχω ευθύνη ως πρόεδρος να την κλείσω το συντομότερο δυνατόν. Δεν θα γίνω όμηρος κανενός εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ. Εισηγούμαι οι εκλογές να γίνουν 6η Οκτωβρίου και β' γύρος, αν χρειαστεί, στις 13 Οκτωβρίου και ανοιχτή ΚΕ τρεις εβδομάδες πριν για την παρουσίαση υποψηφιοτήτων».

Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε τη διεξαγωγή ντιμπέιτ μεταξύ των υποψηφίων, ενώ ανακοίνωσε και τη δική του υποψηφιότητα λέγοντας ότι θα ζητήσει την ανανέωσή της εμπιστοσύνης του κόσμου της παράταξης για να εργαστεί μέχρι την τελική ανατροπή, ώστε μαζί με το ΠΑΣΟΚ να στοιχηθούν όλες εκείνες οι υγιείς δυνάμεις της πατρίδας μας που θέλουν να μπει ένα τέλος στη σημερινή αλαζονική και πελατειακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα ΠΑΣΟΚ που δεν έχει αυτοσκοπό την εξουσία για την εξουσία, αλλά αγωνίζεται να φέρει πραγματική ελπίδα στους πολίτες. Δικαιοσύνη, διαφάνεια και ηθική στην πολιτική».

Υποστήριξε ότι «η πραγματική προοπτική για έναν χώρο, θα έρθει μόνο όταν πατάς γερά στα πόδια σου, ξέρεις που πρέπει να πας και δεν έχεις εξαρτήσεις και δεσμεύσεις».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπήρξε αιχμηρός κάνοντας λόγο για «πασαρέλα προσωπικών φιλοδοξιών στο κόμμα, 'φύγε εσύ, να 'ρθω εγώ γιατί θα το κάνω καλύτερα, χωρίς να υπάρχει ένα άλλο σχέδιο μια άλλη άποψη, στρατηγική συμφωνία».

Απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας:«Υπάρχουν τα σενάρια στα γνωστά τραπέζια του τριγώνου του κέντρου των Αθηνών, περί ρευστοποίησης του ΠΑΣΟΚ και ενοποίησής του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω νέα για τους σκηνοθέτες του παρασκηνίου. Από την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά παρέλαβα κόμμα που το μεγάλωσα και δεν θα επιτρέψω να γίνει συνιστώσα στα παιχνίδια κανενός».

Συνέχισε λέγοντας: «Πιστεύω στον διάλογο και την προγραμματική σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων της κοινωνίας. Η επιλογή της ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ και της παράλληλης πολιτικής διεύρυνσης είναι μονόδρομος. Όμως, ας τα ξεκαθαρίσουμε: Συγκολλήσεις κορυφής και διαπραγματεύσεις με πρόσωπα που κάνουν την ανάγκη της πολιτικής τους επιβίωσης φιλοτιμία, δεν ενισχύουν τη δημοκρατική παράταξη αλλά θα τη χρεοκοπήσουν ηθικά και πολιτικά με αποτέλεσμα τη μακροημέρευση της Νέας Δημοκρατίας».

Προανήγγειλε ότι μετά τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ «θα κάνουμε ένα ενωτικό πολιτικό συνέδριο που θα καλέσουμε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να βρούμε κοινή στρατηγική και συντεταγμένα να δημιουργήσουμε μέτωπο προοδευτικό με προτάσεις και αξίες».«Θα ζητήσω την ανανέωση της εμπιστοσύνης του κόσμου της Παράταξης για να εργαστώ με ακόμη μεγαλύτερη ένταση για την ολική ανατροπή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραδέχθηκε ότι «από μένα τον ίδιο έγιναν λάθη και δεν έχω καμία δυσκολία να αναλάβω την ευθύνη. Αναγνωρίζω ότι σε κάποια κρίσιμα ζητήματα στείλαμε θολό πολιτικό μήνυμα και εμφανιστήκαμε με διγλωσσία. Και αυτό είναι κάτι που όλοι θα πρέπει να διορθώσουμε το επόμενο διάστημα».

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ μεγάλωσε με κόπους και θυσίες και έφτασε σήμερα εδώ όχι για να γίνει εργαλείο διαπραγμάτευσης ώστε να ικανοποιήσουν κάποιοι τις υπερφίαλες φιλοδοξίες τους. Για μένα, υπάρχει ένας δρόμος. Να προτάξουμε τον προγραμματικό μας λόγο και να προχωρήσουμε σε συγκλίσεις από τα κάτω, με τον κόσμο του κέντρου και της κεντροαριστεράς, όπως με επιτυχία ήδη κάνουμε στην ελληνική περιφέρεια».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «με σκιές του παρελθόντος όπου ο πυρήνας της στρατηγικής τους τα τελευταία 10 χρόνια ήταν η τοξικοποίηση και εν τέλει η διάλυση του ΠΑΣΟΚ, εγώ προσωπικά δεν έχω καμία δουλειά. Καθαρές κουβέντες».

Δεσμεύτηκε αποδεχόμενος τη σκληρή κριτική ότι μετά τις εκλογές χρειάζεται νέα δομή και ένα πιο ολιγομελές Πολιτικό Συμβούλιο, ώστε να αποτελεί ένα πραγματικό πολιτικό κέντρο του κόμματος που θα παίρνει αποφάσεις και θα προσδιορίζει τη στρατηγική.

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην παράταξη, τη χώρα, αλλά και τους απλούς ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που ήταν πάντα το μόνο και μεγάλο στήριγμά μου. Σε αυτούς θα απευθυνθώ και στις ερχόμενες εκλογές, ζητώντας την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους. Για να συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία, αλλά με ακόμα μεγαλύτερα βήματα. Κρατώντας τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες, με ήθος, με εντιμότητα, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αλλά με πιο έντονη δράση. Με πιο επιθετική επικοινωνία. Με περισσότερες πρωτοβουλίες και με μεγαλύτερη συλλογικότητα. Διορθώνοντας λάθη, ενώνοντας δυνάμεις, επιταχύνοντας τη δυναμική μας. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις μου απέναντι στην καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, απέναντι στα μέλη της παράταξης αλλά και τη μεγάλη ιστορία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος!».

Σημείωσε ότι οι αντίπαλοι μας δεν βρίσκονται σε αυτή εδώ την αίθουσα γιατί, όπως είπε, «μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά στο τέλος προχωράμε όλοι μαζί. Η ενότητά μας έχει σφυρηλατηθεί στα δύσκολα. Κι όταν θα ολοκληρωθούν οι εκλογικές μας διαδικασίες, όπως είχα πει και στις 12 Δεκεμβρίου του 2021 δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στις εκλογές την ώρα που Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έπεφταν, κι αναδείχτηκε δεύτερο κόμμα στην περιφέρεια και στον χάρτη της επικράτειας φάνηκε ξανά το πράσινο χρώμα μετά από 12 χρόνια.

«Θα ήθελα λοιπόν να κοιτάξετε στα μάτια τον κόσμο της παράταξης που έδωσε γενναίο αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας και να του πείτε ότι αυτά που πέτυχε, είναι για κάποιους από εσάς καταστροφή. Να του πείτε ότι όσα κέρδισε, ήταν για εσάς αυτονόητα. Και να του εξηγήσετε γιατί την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ σπαράσσεται και η Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά από το 2016 έρχεται αντιμέτωπη με την πτώση και την εσωστρέφεια, εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ σε παραλυσία βάζοντας προσωπικές στρατηγικές πάνω από το συλλογικό καλό».

