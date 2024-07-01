Την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών και τομεάρχης Δικαιοσύνης του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη.

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει ξανά ο προοδευτικός πλειοψηφικός φορέας της και αυτός οφείλει να είναι ο στόχος μας. Αυτός θα είναι ο δικός μου στόχος, όπως επεσήμανα στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και γι αυτόν θα αγωνιστώ» επισημαίνει στη δήλωσή της η κ. Αποστολάκη.

Αναλυτικά η δήλωση της Μιλένας Αποστολάκη

«Στις 6 Οκτωβρίου η δημοκρατική παράταξη θα βρεθεί στις κάλπες, προκειμένου να εκλεγεί νέα ηγεσία.



»Αυτή η επανεκκίνηση είναι αναγκαία, αλλά και ιστορικά κρίσιμη, καθώς η χώρα έχει επιτακτική ανάγκη από μια νέα αλλαγή.



»Είναι χρέος απέναντι στον δημοκρατικό κόσμο που ασφυκτιά από τη δεξιά διακυβέρνηση, την δραματική αύξηση των ανισοτήτων, την αχαλίνωτη αισχροκέρδεια, την κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, την επίθεση στο κράτος δικαίου και την αδιαφάνεια.



»Αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης και αυτή η πολιτική πρέπει και μπορούν να ηττηθούν.



»Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει ξανά ο προοδευτικός πλειοψηφικός φορέας της και αυτός οφείλει να είναι ο στόχος μας. Αυτός θα είναι ο δικός μου στόχος, όπως επεσήμανα στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και γι αυτόν θα αγωνιστώ.

»Θέτω όλες μου τις δυνάμεις ως υποψήφια για την ηγεσία, στην υπηρέτηση του στόχου αυτού Και καλώ τον δημοκρατικό κόσμο της χώρας με την μαζική του συμμετοχή στην εκλογική μας διαδικασία, να σφραγίσει την επίτευξη του».

Πηγή: skai.gr

