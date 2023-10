Σκρέκας στον ΣΚΑΪ 100,3: Έχουμε εντοπίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας και έχουν επιβληθεί πρόστιμα Οικονομία 14:22, 27.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Έχει αποτέλεσμα αυτό που κάνουμε αλλά θέλει δουλειά και κανέναν δισταγμό στην επιβολή προστίμων, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης