Διατηρεί το σημαντικό πλεονέκτημά της η Νέα Δημοκρατία όπως προκύπτει από νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για τον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 32,3%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί με 15,4% και το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 12%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 9,8% η Ελληνική Λύση με 8,3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία δείχνει να κερδίζει 2,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει μια μονάδα, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει υποχώρηση 1 μονάδα, ενώ οριακή άνοδο καταγράφει το ΚΚΕ. Υποχώρηση καταγράφει η Ελληνική Λύση, με τη Νίκη και την Πλεύση Ελευθερίας να σημειώνουν οριακή άνοδο.

Σε ό,τι αφορά τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δεύτερη θέση είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, με βάση την ίδια δημοσκόπηση οι πολίτες κατατάσσουν στην πρώτη θέση την ακρίβεια, στη δεύτερη θέση την οικονομία, στην τρίτη θέση την κρίση των θεσμών, στην τέταρτη θέση την εγκληματικότητα και στην πέμπτη θέση την ανεργία.

