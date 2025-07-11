Αποφάσεις για τα επόμενα βήματα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών που πιέζουν ασφυκτικά την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον υπουργό Θάνο Πλεύρη.

Κατά τη σύσκεψη, αναμένεται να τεθεί μεταξύ άλλων και το ζήτημα δημιουργίας κέντρου κράτησης στην Κρήτη για την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών.

Στη σύσκεψη θα λάβουν μέρος μεταξύ άλλων, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτής Ρεθύμνου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων, Σέβη Βολουδάκη, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή την Πέμπτη, ο υπουργός Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι η δημιουργία νέας κλειστής δομής κράτησης στην Κρήτη αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς το νησί βρίσκεται σε ζώνη αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης λόγω της γεωγραφικής του θέσης.

«Ήδη έχουν παραχωρηθεί κατάλληλοι χώροι από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας και βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την άμεση κατασκευή της δομής. Πρόκειται για μία παρέμβαση στρατηγικής σημασίας», επεσήμανε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

