Σοκάρουν τα στοιχεία για το μεταναστευτικό – Σχεδόν 20.000 αλλοδαποί από τον Ιανουάριο

Σοκάρουν τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το μεταναστευτικό. Σχεδόν 20.000 αλλοδαποί έχουν φτάσει στη χώρα μας από τον Ιανουάριο έως τις 8 Ιουλίου, εκ των οποίων, περίπου οι μισοί, πάνω από 9.000, στην Κρήτη.

Ειδικότερα:



1. Αριθμός Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) από 01/07/2025 έως 08-07-2025: 2.907 στην ελληνική επικράτεια, εκ των οποίων 1.949 στην Κρήτη

2. Αριθμός ΥΤΧ από 01/01/2025 έως 08-07-2025: 19.919 στην ελληνική επικράτεια, εκ των οποίων 9.072 στην Κρήτη

Στα παραπάνω στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνεται περιστατικό σε εξέλιξη με περίπου 500 ΥΤΧ που μεταφέρονται στο λιμάνι του Λαυρίου καθώς και 3 περιστατικά με περίπου 100 ΥΤΧ για τους οποίους δεν εχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής- ταυτοποίησης.

3. Κυριότερες εθνικότητες:

Αφγανιστάν 29%,

Αίγυπτος 21%,

Σουδάν 13%,

Μπαγκλαντές 8%

Ερυθραία 5%

Σομαλία 4%

Λοιποί 20%

4. Συλλήψεις διακινητών από 01-01-2025: 327, εκ των οποίων από 01-07-2025: 40

«Μείνετε εκεί που είστε, δεν σας δεχόμαστε»

Για «εισβολή» κάνει λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, στον απόηχο του ταξιδιού του στη Λιβύη.

«Μείνετε εκεί που είστε, δεν σας δεχόμαστε», είναι το μήνυμα που στέλνει ο κ. Πλεύρης σε ανάρτησή του, περιγράφοντας τα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, και σημειώνοντας την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας την Πέμπτη στη Βουλή.

Στην ανάρτησή του περιγράφει τα επόμενα τέσσερα βήματα για το μεταναστευτικό και συγκεκριμένα:

Άμεσα Μέτρα για την αντιμετώπιση της εισβολής από τη Β. Αφρική

1. Αναστολή εξέτασης ασύλου

2. Σύλληψη και κράτηση

3. Δομή κράτησης και στην Κρήτη

4. Κλείσιμο διόδου.

Μήνυμα σαφές: Καθίστε εκεί που είστε, δεν σας δεχόμαστε.

Αύριο η τροπολογία στη Βουλή pic.twitter.com/6IMfarsTQC — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) July 9, 2025

Τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών μεταναστών από τη Λιβύη ανακοίνωσε στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, ενημέρωσε ήδη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι με τη νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει την Πέμπτη, αναστέλλεται για 3 μήνες η εξέταση των αιτήσεων ασύλου για όσους φτάνουν στην Ελλάδα από την Αφρική με πλωτά μέσα.

