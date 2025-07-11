Ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του υπουργείο Μετανάστευσης, για την αναστολή ασύλου σε παράτυπους μετανάστες από Βόρεια Αφρική, κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε από τη Βουλή.

Σε ανακοίνωσή της η Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε την τροπολογία «αντισυνταγματική» και «ρατσιστική». Συγκεκριμένα η τροπολογία λέει: «Αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική. Τα άτομα αυτά επιστρέφονται χωρίς καταγραφή στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής».



Η κυρία Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την τροπολογία του κ. Πλεύρη «νομοθέτηση των pushbacks» και «εφιαλτική μετάπτωση της Δημοκρατίας». «Κάνουμε το καθήκον μας, για αυτούς που δεν έχουν φωνή, όπως οφείλουμε απέναντι στην ανθρωπότητα», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.