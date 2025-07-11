ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Το κομάντο του γλυκού νερού να κόψει τις μαγκιές και να λύσει κανένα πρόβλημα

«Ο κ. Πλεύρης βγάζει την ακροδεξιά του χολή για να καλύψει την ανεπάρκειά του παραβιάζοντας τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τους κανόνες της ανθρωπιάς» σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης αναφορικά με τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον ΣΚΑΪ για τα μενού στις δομές μεταναστών.

«Λίγων ημερών υπουργός στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (;) προσπαθεί να δώσει μια εικόνα στην ελληνική κοινωνία ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες απολαμβάνουν περιττών ανέσεων στις Δομές Φιλοξενίας. Ο κ. Πλεύρης ίσως δεν έχει βρεθεί ποτέ του σε Δομή Φιλοξενίας (δεν μοιάζει με ξενοδοχείο) ή συνειδητά κάνει μια φαιά προπαγάνδα παραπληροφόρησης στην κοινή γνώμη» λέει ο κ. Ζαχαριάδης και συνεχίζει:

«Ο πρώην υπουργός μετανάστευσης Δημήτρης Καιρίδης σε δύο τηλεοπτικές του παρουσίες (10/7/25) επισήμανε: 'Το συσσίτιο το οποίο δίνεται στους διαμένοντες στις δομές, που είναι όλοι οι αιτούντες άσυλο, πληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πληρώνεται από τον εθνικό προϋπολογισμό. Με βάση αυτό πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά τον αριθμό θερμίδων, τα θρεπτικά συστατικά, τις βιταμίνες κλπ. Εφόσον υπάρχουν αυτά τα χρήματα πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε, για αυτό και θέλουμε να φτιάξουμε υποδομή και στην Κρήτη'.

» Η πρώην υφυπουργός μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη σε άρθρο (7/7/25) της σημείωσε: 'Η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου και επομένως οφείλει παράλληλα με τα σύνορα να προστατεύει και τους ανθρώπους στους οποίους προσφέρει την διεθνή προστασία της. [...] Η τήρηση των Διεθνών Συνθηκών έχει υπαρξιακή αξία για την πατρίδα μας [...]. Η μόνη λύση για να μην δίνουμε επιδόματα είναι η ένταξη των προσφύγων, η εργασία τους, η εκπαίδευσή τους στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, η συμμετοχή τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή'.

» Απανθρωπιά και απίστευτη κακότητα. Αυτός είναι ο ορισμός της τοξικότητας, του λαϊκισμού, του τραμπισμού αλά γκρέκα. Ο κ. Πλεύρης αφού απέτυχε ακόμα και να συναντήσει τον Χαφτάρ τώρα βγάζει την ακροδεξιά του χολή για να καλύψει την ανεπάρκειά του παραβιάζοντας τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τους κανόνες της ανθρωπιάς.

» Είναι παντελώς απών από την Κρήτη ενώ θα έπρεπε να είναι εκεί να λύσει το πρόβλημα και έχει αφήσει μόνη και αβοήθητη την αυτοδιοίκηση να σηκώνει όλο το βάρος. Το κομάντο του γλυκού νερού να κόψει τις τζάμπα μαγκιές και να λύσει κανένα πρόβλημα».



Πηγή: skai.gr

