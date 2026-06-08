Πώς αλλάζει η αρχιτεκτονική ασφάλειας στον Κόλπο και την Ευρώπη

Η ασφάλεια στον Κόλπο και την Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αποκλειστικά στην αποτροπή, αλλά απαιτεί νέες μορφές στρατηγικής συνεργασίας, οικονομικής ανθεκτικότητας και περιφερειακού συντονισμού, αναδείχθηκε στο πλαίσιο του Delphi Forum Slemani, που οργανώνει για δεύτερη χρονιά το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ανοίγοντας τη συζήτηση, η Ana Birchall, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Δικαιοσύνης της Ρουμανίας, υπογράμμισε ότι το διεθνές σύστημα ασφαλείας διέρχεται τον μεγαλύτερο μετασχηματισμό του από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Όπως σημείωσε, «η αποτροπή παραμένει απαραίτητη, αλλά δεν είναι πλέον επαρκής», καθώς οι σύγχρονες προκλήσεις είναι πιο σύνθετες, πιο αλληλένδετες και περισσότερο διακρατικές από ποτέ. Κατά την άποψή της, «η περιοχή του Κόλπου δεν αποτελεί πλέον μόνο ενεργειακό κόμβο, αλλά κέντρο επενδύσεων, καινοτομίας, συνδεσιμότητας και γεωπολιτικής επιρροής, γεγονός που καθιστά την ασφάλεια της περιοχής άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης». Αναφερόμενη στον ρόλο του Ιράκ και της περιφέρειας του Κουρδιστάν, τόνισε ότι «ένα σταθερό Ιράκ μειώνει τον χώρο για περιφερειακές απειλές», ενώ χαρακτήρισε την περιοχή του Κουρδιστάν «κομβικής σημασίας λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της εμπειρίας της σε θέματα ασφάλειας και των ενεργειακών της δυνατοτήτων».

Η συζήτηση μεταφέρθηκε στις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με τον Irakli Alasania, πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Άμυνας της Γεωργίας, να υποστηρίζει ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία επιβεβαίωσε οριστικά την κατάρρευση του παλαιού διεθνούς συστήματος. Όπως είπε, «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του παλιού συστήματος ήταν ο αναθεωρητικός πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία». Κατά την άποψή του, οι περισσότερες συγκρούσεις των τελευταίων δεκαετιών προέκυψαν από στρατηγικούς λανθασμένους υπολογισμούς ηγεσιών που υποτίμησαν την ανθεκτικότητα των αντιπάλων τους.

Υπογράμμισε ότι «το νέο περιβάλλον θα οδηγήσει στην ανάδυση πιο ευέλικτων και πραγματιστικών περιφερειακών συμμαχιών, βασισμένων σε κοινά συμφέροντα ασφάλειας και οικονομίας». Ειδική αναφορά έκανε στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν ο Καύκασος, τα κράτη του Κόλπου, η Ευρώπη και η Κεντρική Ασία μέσα από νέους διαύλους συνεργασίας. «Όταν οι παλιές πόρτες κλείνουν, νέες ανοίγουν», είπε, προσθέτοντας ότι οι νέες τεχνολογίες άμυνας επιτρέπουν πλέον ακόμη και σε μικρές και μεσαίες χώρες να αναπτύξουν αποτελεσματικές δυνατότητες αποτροπής.

Συνεχίζοντας, ο Massimo Khairallah, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική του Med-Or Foundation της Ιταλίας, εστίασε στη γεωγραφική και στρατηγική εγγύτητα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Όπως υποστήριξε, «η περιοχή της Μεσογείου, του Λεβάντε και του Κόλπου δεν μπορεί να θεωρείται μια μακρινή γειτονιά για την Ευρώπη αλλά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου γεωπολιτικού της περιβάλλοντος». Υπογράμμισε ότι «η λέξη-κλειδί που ακούσαμε από την αρχή είναι η συνεργασία», τονίζοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια είναι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ευρώπης και του λεγόμενου «Εκτεταμένου Κόλπου» μέσα από πιο συστηματικές πολιτικές, οικονομικές και στρατηγικές συνέργειες.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος, Αλεξία Τασούλη.

Πηγή: skai.gr

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