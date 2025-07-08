Εικόνες χάους καταγράφονται στην Κρήτη που ασφυκτιά από την έκρηξη των μεταναστευτικών ροών. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, στην Κρήτη έχουν αποβιβαστεί με βάρκες από τις ακτές της Λιβύης πάνω από 1.000 μετανάστες, ενώ οι αφίξεις συνεχίστηκαν και σήμερα με αμείωτη ένταση. Αρκετοί μετανάστες στην πλειονότητά τους άνδρες κατέφθασαν από τις ακτές της Λιβύης με το νησί να φτάνει στα όρια του καθώς δεν διαθέτει δομές προσωρινής φιλοξενίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, στο εμπορικό λιμάνι του Ρεθύμνου υπάρχου περίπου 600 άνθρωποι που κάθονται κάτω από το καυτό ήλιο και περιμένουν τη σειρά τους για να πάρουν φαγητό. Αυτό γίνεται από προχθές το βράδυ και αναμένεται να συνεχίσει να γίνεται και τις επόμενες ημέρες.

Ο προγραμματισμός ήταν οι 442 άνθρωποι που ήταν χθες στο σημείο να φύγουν Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και σε αυτούς τους 442 προστέθηκαν 115 ακόμη άνθρωποι που βγήκαν χθες στην Αγία Γαλήνη και άλλοι 67 που ήρθαν επίσης από την Αγία Γαλήνη.

Σημειώνεται πως στο Ηράκλειο το πρωί υπήρξαν 3 περιπτώσεις ακόμα με αφίξεις μεταναστών / προσφύγων. Μία στην παραλία «Τρεις Εκκλησιές» με 38 άτομα, μία στην παραλία του Τσούτσουρα με 33 άτομα και μία στους καλούς Λιμένες με 47 ανθρώπους. Αυτοί μεταφέρονται στο Ηράκλειο σε ένα χώρο που δεν μπορεί να χωρέσει πάνω από 80 – 85 άτομα και αναμένεται να μπουν 300 άτομα εκεί μέσα.

Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ, Χάρης Λεοντάκης, η μεταφορά τους γίνεται σταδιακά καθώς δεν υπάρχει χώρος στα πλοία για να μεταφερθούν όλοι μαζί, ούτε και να τους δεχτούν σε δομές συνολικά.

Σήμερα αναμένεται να φύγουν από το Ηράκλειο 60 -70 άνθρωποι και οι επόμενοι που θα αναχωρήσουν από το Ηράκλειο θα είναι στις 17 του μήνα. Δηλαδή 250 άνθρωποι θα μένουν σε ένα χώρο που είναι εντελώς ακατάλληλος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν αερίζεται, δεν έχει νερό, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως και αναμένεται να μείνουν για 10 ημέρες εκεί εν μέσω μάλιστα υψηλών θερμοκρασιών.

Την ίδια ώρα, στο εκθεσιακό κέντρο των Χανίων έχει στηθεί ένας πρόχειρος καταυλισμός για 850 μετανάστες, ελλείψει άλλου χώρου φιλοξενίας.

Πρόσφυγες και μετανάστες στη δομή προσωρινής φιλοξενίας στα Χανιά

Οι μετανάστες που παραμένουν στο εκθεσιακό κέντρο, κοιμούνται στο πάτωμα και σιτίζονται με φαγητά από το δήμο



Όπως μεταδίδει η δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ, Μαίρη Σκανδάλη, στην πλειονότητα τους είναι άντρες, δηλαδή περίπου το 95%, ενώ το 5% γυναίκες μαζί με παιδιά και συγκεκριμένα 24 παιδιά και 14 γυναίκες.

Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 80 άνθρωποι αλλά θα έρθουν άλλοι 40, οπότε δεν μειώνεται ο αριθμός των μεταναστών που είναι εντός του κτιρίου, αδειάζει και γεμίζει ξανά.

Πρόσφυγες και μετανάστες στη δομή προσωρινής φιλοξενίας στα Χανιά

Σημειώνεται πως η μεταναστευτική κρίση της Κρήτης έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και διεθνών μέσων ενημέρωσης, που καταγράφουν τα καραβάνια των μεταναστών που φτάνουν στο νησί με σαπιοκάραβα.

Αρναουτάκης: Την Παρασκευή οι αποφάσεις για τις δομές καταγραφής μεταναστών

Την Παρασκευή θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις σε συνάντηση με τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, προκείμενου να γίνουν δομές για καταγραφή μεταναστών, μία σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, εκτός από το Λασίθι που δεν υπάρχει πρόβλημα, τόνισε το μεσημέρι της Τρίτης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.

«Εμείς συμφωνούμε να γίνουν κλειστές δομές, οπού θα μένουν οι μετανάστες για τρεις ήμερες σε στεγασμένους χώρους και σε ανθρώπινες συνθήκες», τόνισε ο κ. Αρναουτάκης.

Υπογράμμισε ότι οι δομές θα έπρεπε να είχαν γίνει πριν δυο χρόνια καθώς υπήρξε συμφωνία με τον πρωθυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό αλλά δεν έγιναν πότε.

Ανέφερε ότι στην Κρήτη φιλοξενούνται 1.500 άτομα ενώ καταφθάνουν συνεχώς νέοι μετανάστες.

Συνεχίζονται οι αφίξεις και στη Γαύδο

Την ίδια ώρα, αντίστοιχα απελπιστική είναι η κατάσταση και στη Γαύδο, όπου καθημερινά τις τελευταίες ημέρες το λιμενικό προχωρά σε διασώσεις μεταναστών.

Σήμερα το πρωί, υ​​​πό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 67 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο από φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας.

Οι 67 μετεπιβιβάστηκαν σε πλοίο της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, στο Ρέθυμνο, όπου τους παρασχέθηκε ανθρωπιστική βοήθεια.

Παράλληλα, το μεσημέρι της Τρίτης εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 45 άνθρωποι που επέβαιναν σε λέμβο από πλοίο σημαίας Κουβέιτ στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Οι άνθρωποι μετεπιβιβάστηκαν σε ναυαγοσωστικό σκάφος και μεταφέρονται στο λιμάνι της χώρας Σφακίων.

Στη Λιβύη σήμερα ο Πλεύρης λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη

Εντωμεταξύ, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρχές της χώρας για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού μεταβαίνει σήμερα στη Λιβύη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συνοδεύοντας τον αρμόδιο επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ.

Η ευρωπαϊκή αποστολή περιλαμβάνει τους υπουργούς Εσωτερικών της Μάλτας και της Ιταλίας και θα φτάσει στη Λιβύη για συνομιλίες με αξιωματούχους της χώρας, τόσο από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, όσο και από την πλευρά του Χαφτάρ στη Βεγγάζη.

Στόχος της ευρωπαϊκής αποστολής είναι ο συντονισμός με τις τοπικές αρχές για την αποτροπή των παράνομων μεταναστευτικών ροών, που έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο το τελευταίο διάστημα, αλλά και η βελτίωση των διαδικασιών.

