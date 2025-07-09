Τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών μεταναστών από τη Λιβύη ανακοίνωσε στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, ενημέρωσε ήδη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι με νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει αύριο Πέμπτη, αναστέλλεται για 3 μήνες η εξέταση των αιτήσεων ασύλου για όσους φτάνουν στην Ελλάδα από την Αφρική με πλωτά μέσα.

«Η έκτακτη κατάσταση απαιτεί έκτακτα μέτρα» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος προηγουμένως είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος τον ενημέρωσε για όσα συνέβησαν χθες στη Λιβύη.

«Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει την ίδια νομική επιχειρηματολογία με αυτή που είχε χρησιμοποιήσει όταν επιτυχημένα αντιμετώπισε τη μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο τον Μάρτιο του 20220. Όσοι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στη χώρα, θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται».

«Όπως γνωρίζετε, χθες στα διεθνή ύδατα της Κρήτης έγινε μια επιχείρηση διάσωσης από ένα εμπορικό σκάφος. Η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι οι διασωθέντες να μην αποβιβαστούν στην Κρήτη. Θα κατευθυνθούν στο Λαύριο και από εκεί θα μεταφερθούν σε φυλασσόμενες δομές του υπουργείου Μετανάστευσης».

«Η δίοδος προς την Ελλάδα κλείνει»

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την κυβερνητική απόφαση τη δημιουργία μιας σε πρώτη φάση και ενδεχομένως δεύτερης δομής στην Κρήτη, με στόχο να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και τοπικά, κρατώντας αυτούς που εισέρχονται παράνομα, προσθέτοντας ότι «οι συζητήσεις μας τόσο με τη δυτική όσο και με την ανατολική Λιβύη εξακολουθούν και συνεχίζονται».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με τις Αρχές της Λιβύης, για να αποτρέψουμε την αναχώρηση βαρκών από τις ακτές της Λιβύης», υπογράμμισε ενώ δεν παρέλειψε να στείλει αυστηρό μήνυμα και προς τους διακινητές.

«Ας είμαστε όλοι ξεκάθαροι και θα περιμένω την τοποθέτηση της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα αποφασιστικότητας ότι η δίοδος προς την Ελλάδα κλείνει. Το στέλνει προς όλους τους διακινητές και δυνητικούς πελάτες τους ότι τα χρήματα που δαπανούν ενδεχομένως να είναι παντελώς χαμένα. Προφανώς η αντίδραση μας θα είναι νόμιμη και πολύ αυστηρή. Κατά συνέπεια θα ενημερώσουμε την εθνική αντιπροσωπεία πιο αναλυτικά όταν θα κατατεθεί η ρύθμιση που θα ψηφιστεί αύριο»

Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα - «Γνωστά κέντρα και ΜΜΕ τον βγάζουν από τη ναφθαλίνη»

Μιλώντας στη Βουλή για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά τη μεταρρύθμιση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μεταξύ άλλων πως από εδώ και στο εξής, κάθε Νοέμβριο, χαμηλοσυνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λαμβάνουν ενίσχυση ύψους 250 ευρώ καθαρά, επιπλέον των συντάξεων και λοιπών επιδομάτων που δικαιούνται. Επιπλέον, σημείωσε πως οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας και οι φοιτητές σε όλα την Ελλάδα θα λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο ένα μηνιαίο μίσθωμα ως 800 ευρώ για να ανταπεξέρχονται στα πάγια έξοδά τους.Μάλιστα, ανακοίνωσε πως επίκειται η κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων όλων των κομμάτων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015, τονίζοντας πως πρόκειται για μια «θλιβερή υπενθύμιση» του κόστους που είχε για τη χώρα η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, χωρίς να παραλείψει να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση και στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας ζητά απεγνωσμένα να ξεπλυθεί από τον ολέθριο ρόλο του επί μια τετραετία, και βέβαια από κάποια γνωστά κέντρα που σπεύδουν να γίνουν πρόθυμα πλυντήρια μιας από τις πιο μαύρες σελίδες της πρόσφατης ιστορίας μας. Η ιστορία όμως είναι αμείλικτη και η θλιβερή επέτειος του δημοψηφίσματος του 2015 θα θυμίζει για πάντα στις Ελληνίδες και τους Έλληνες πόσο κόστισε η ζαριά του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ στην πατρίδα μας».

«Είναι μνήμες που κάνουν πιο εξοργιστική την απόπειρα ενός πολιτικού να λανσάρει μια ωραιοποιημένη εικόνα του εαυτού του. Άδικος όμως ο κόπος. Πώς γίνεται ο κ. Τσίπρας να ισχυρίζεται ότι το δημοψήφισμα - παρωδία έγινε τάχα για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακόμη και τώρα οι δικοί του σύντροφοι το υπερασπίζονται, όπως η κ. Κωνσταντοπούλου; Πού είναι τώρα άραγε τα νταούλια για να παίζουν οι αγορές; Η Πρώτη Φορά Αριστερά δεν ξεγέλασε τους Ευρωπαίους, τους Έλληνες ξεγέλασε. Με πρωταγωνιστή ένα πρόσωπο που στην Αντιπολίτευση ξεστόμισε τα πιο προκλητικά ψέματα, ως πρωθυπουργός πήγε την πατρίδα του πίσω και ως αρχηγός καταδικάστηκε 5 φορές σε εθνικές εκλογές».

«Όσα προφίλ κι αν του φιλοτεχνήσουν, όσα νέα λογότυπα κι αν σχεδιάσουν, όσα ονόματα κι αν αλλάξουν, όποτε θα εμφανίζεται ως κάτι άλλο θα εμφανίζετε διαρκώς μπροστά σας τους 3 πιο σκληρούς σας αντίπαλους: τον καθρέφτη σας, τις πληγές ενός τόπου και την εμπειρία όλων των Ελλήνων. Εκτός από τα πρακτικά των αρχηγών υπάρχουν και τα πρακτικά των πολιτών στην κάλπη. Αυτό ενοχλεί και κάποια συμφέροντα και κάποια Μέσα Ενημέρωσης που προτιμούν ενδεχομένως έναν πρωθυπουργό όμηρο των δικών τους πιέσεων. Λυπάμαι, δεν θα τους κάνω τη χάρη, για αυτό και σπεύδουν με μεγάλο ενθουσιασμό συγκεκριμένα κέντρα και Μέσα ενημέρωσης να τον βγάλουν από τη ναφθαλίνη και να του δώσουν νέα αποστολή».

Η δευτερολογία του πρωθυπουργού

«Όταν εμείς δίναμε μάχη για δύσκολες μεταρρυθμίσεις όπως η σύνδεση των pos δεν θυμάμαι εσείς κ. Ανδρουλάκη να δίνετε καμία μάχη για να στηρίξετε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Από εκεί έχει προέλθει το 1 δισ. ευρώ που επιστρέφει στους πολίτες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά της χώρας. Η ρήτρα διαφυγής δίνει στη χώρα μας πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, έχουμε 3% αμυντικές δαπάνες και πλεόνασμα, αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, καλό θα είναι να μας πείτε κ. Ανδρουλάκη εάν συμφωνείτε με τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες και την ενίσχυση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή όπου συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας: Μεταρρύθμιση πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης», απαντώντας στα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Και συνέχισε λέγοντας: «Σε ό,τι αφορά το νέο ΕΚΑΣ που εξαγγείλατε λίγη υπομονή καθώς πλέον κοστολογούνται τα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων. Αυτή η κυβέρνηση ασκεί πραγματική εξωτερική πολιτική επί του πεδίου, όταν η Chevron έρχεται και ζητά άδεια για εξόρυξη σε οικόπεδα νοτίως της Κρήτης αυτό σημαίνει. Ο νόμος του ΠΑΣΟΚ ήταν ωραίος στα χαρτιά αλλά εμείς τον εφαρμόσαμε. Επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου φθάσατε κοντά στην οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Λιβύη αλλά κάνατε πίσω, εμείς οριοθετήσαμε ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Για το ζήτημα της διαχείρισης του προσφυγικού λέτε να μην προχωρήσουμε σε αναστολή ασύλου, καθώς πολλοί εξ αυτών δεν το δικαιούνται ούτως ή άλλως, είναι εύλογο αυτό που λέτε, αλλά η Ελλάδα περνά το μήνυμα ότι όσοι καταφέρουν να έλθουν στην Ελλάδα θα κρατούνται σε κλειστή δομή χωρίς να εξετάζεται η αίτηση τους».

Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχουμε πολλά να πούμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το ποιος προσπάθησε, για το πότε ξεκίνησε η τεχνική λύση, για την εμπλοκή του κόμματος σας στο πως ξεκίνησε το πρόβλημα στην αγαπημένη μας Κρήτη τις δεκαετίες του ‘80, του ‘90 και του 2000, αλλά κ. Ανδρουλάκη όταν θα απευθύνεστε σε αυτήν την παράταξη δεν θα χρησιμοποιείτε τον όρο «γαλάζια συμμορία» δεν τον δέχομαι, ιδίως από ένα κόμμα, που έχει στιγματίσει την πολιτική ζωή της χώρας με τον τρόπο, που τον έχει στιγματίσει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.