"Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει νοοτροπίες, χτίζει μία σύγχρονη Ελλάδα σε μία σύγχρονη Ευρώπη", ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στα Χανιά την Πέμπτη το βράδυ στην περιοχή του Κάτωλα στην Παλιά πόλη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μοιράστηκε με τους φίλους και τα μέλη του κόμματος του που βρέθηκαν μαζί του, στιγμές από τα παιδικά του χρόνια, θέλοντας να μεταφέρει το μήνυμα για τις ιδεολογικές του καταβολές οι οποίες όπως είπε: "...ανήκουν στο Κέντρο".

"Σήμερα που έχει αλλάξει η εποχή, έχει αλλάξει η τεχνολογία, εμείς έχουμε τη φιλοσοφία μας που αλλάζει στις προτάσεις μας, τις θέσεις μας", τις οποίες μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους. Μίλησε για την οικονομία και την ακρίβεια και τόνισε ότι "...υπάρχουν προτεραιότητες στην πολιτική της οικονομίας, όπως για παράδειγμα στο κόστος του ρεύματος", το οποίο το χαρακτήρισε ώς "...μία φαρσοκωμωδία αυτό που σήμερα συμβαίνει σχετικά με το κόστος του ρεύματος το οποίο έχει τεράστια ποσοστά κέρδους για τους λίγους όμως. Εμείς θέλουμε την πράσινη ενέργεια αλλά όχι εις βάρος της φύσης μας, της τοπικής μας κοινωνίας, όχι για τα κέρδη πέντε οικογενειών. Γιαυτό και είμαστε είμαστε υπέρ της πόντισης των καλωδίων μεταφοράς ρεύματος από Χανιά μέχρι το Ηράκλειο. Είπε επίσης πως πρέπει να επενδύσουμε ως χώρα μακροπρόθεσμα, για τις επόμενες γενιές και να ενδιαφερθούν οι πολιτικοί για τους ανθρώπους. "Ως κόμμα έχω προτείνει και ως κυβέρνηση θα ψηφίσουμε 0% φπα στα βασικά τρόφιμα ψωμί γάλα και άλλα, διότι υπάρχει κόσμος έξω στην κοινωνία που κυριολεκτικά πεινάει. Αν κοιτάξετε τις καταθέσεις τους τελευταίους μήνες υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση", και όπως χαρακτηριστικά είπε όσο καιρό υπηρετούσε μίλησε με αρκετά παιδιά που ήταν από μεσαίες και φτωχές οικογένειες και αυτό που του είπανε όλοι, είναι ότι οι γονείς τους ζουν τρώγοντας από τα έτοιμα.

Με την ευκαιρία της αναφοράς του στην στράτευση του ο κύριος Κασσελάκης είπε ότι συζητάει σχέδιο ώστε ως κυβέρνηση, να ψηφιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ αποζημίωση για κάθε οπλίτη ύψους 100 ευρώ. Επίσης έκανε λόγο για τους μισθωτούς και για τους αγρότες που δεν μπορούν να επιβιώσουν διότι από το χωράφι στο ράφι, "...κάποιος βγάζει τεράστια κέρδη. Τουλάχιστον λοιπόν στα βασικά είδη εμείς θα έχουμε 0% φπα". Αναρωτήθηκε μάλιστα πως είναι "...δυνατόν η βενζίνη που διυλίζεται στην Ελλάδα, να πουλιέται πιο ακριβά από ότι στην Κύπρο. Θα θελα να μάθω ποιον κοροϊδεύουν… Επίσης εμείς ζητάμε να καταργηθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα και να μειωθεί στο ελάχιστο, μέχρι εκεί που επιτρέπει η Ευρώπη".

Είπε ότι οι λύσεις για την οικονομία είναι απλά πράγματα ενώ απόρησε για τη φορολογία η οποία πλήττει και βασανίζει τους επιχειρηματίες, την ίδια ώρα που δεν υπάρχει βοήθεια προς τις επιχειρήσεις "...οι οποίες αγωνίζονται σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Εμείς ως κυβέρνηση θα έχουμε ένα φορολογικό σύστημα απλό, με ορίζοντα δεκαετίας, ξεκάθαρο, που θα βοηθάει κάθε επιχειρηματία". Παράλληλα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι προτείνει την μείωση των εισφορών σε εργοδότες και εργαζόμενους ώστε "...στο τέλος να μείνει ένας ολόκληρος μισθός για τον εργαζόμενο", ενώ για τον κατώτατο μισθό ο οποίος ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση είπε ότι: "...είναι χαμηλός αλλά ευπρόσδεκτος, αν και παραμένει κάτω από τον πληθωρισμό της τελευταίας τετραετίας… Η Ελλάδα δεν πρόκειται να πάει μπροστά αν δεν μπορέσει ένας μικρός επιχειρηματίας να σταθεί στα πόδια του, με μία φορολογία που θα βασίζεται στην κοινή λογική".

Αναφέρθηκε επίσης ότι ως κυβέρνηση "...θα υπάρξει κράτος δικαίου, στο οποίο επιχειρηματίας και πολίτης θα μπορούν να βρουν το δίκιο τους". Μιλώντας για τη δικαιοσύνη ανέφερε ότι "...είναι κοινή αποδοχή πως η δικαιοσύνη, δεν είναι το τελευταίο αποκούμπι του Έλληνα… Εμείς θα κάνουμε μεγάλες τομές στη δικαιοσύνη και το σχεδιασμό μας θα τον παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα". Ο ίδιος είπε πως εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη "...αλλά όχι τυφλά, διότι η εμπιστοσύνη κατακτάται κάθε μέρα". Αναφερόμενος σε διάφορα παραδείγματα που αφορούν το λάθος πρόσωπο της δικαιοσύνης, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι "...δεν είμαστε τέτοια χώρα. `Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το σπίτι μας", και αναφέρθηκε παράλληλα σε ζητήματα της αστυνομίας, με βάση το περιστατικό που έγινε στους Αγίους Αναργύρους και τη δολοφονία της 28χρονης. "...όμως δεν πρέπει να κατηγορούμε τους αστυνομικούς συνολικά. Υπάρχουνε πολύ καλοί αστυνομικοί που σέβονται το λειτούργημά τους. Παιδιά φτωχών οικογενειών με χαμηλές αποδοχές… Αυτό το οποίο έγινε μπροστά από το φυλάκιο του αστυνομικού, δείχνει κάτι το οποίο είναι ότι η αστυνομία χρειάζεται τεράστια ανασυγκρότηση… Χρειάζεται πρόληψη, ο κάθε δράστης δεν πρέπει να σκέφτεται αν θα πάει ισόβια αλλά ότι εμείς προλαβαίνουμε το έγκλημα. Χρειάζεται πρόληψη διότι η κατάσταση έχει ξεφύγει".

Αναφέρθηκε και σε προτάσεις που έχει για την εξυγίανση της αστυνομίας "Η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας να αποφασίζεται από τη βουλή, με συναίνεση. Πρέπει να υπάρχει η λογοδοσία της ηγεσίας στον πολίτη. Όλοι οι αστυνομικοί να μπαίνουν με πανελλήνιες εξετάσεις, να καταργηθούν οι ειδικοί φρουροί με την εκπαίδευση των δύο μηνών και όλοι να αμείβονται σωστά και να επιβραβεύονται ακόμη και με μετάλλια. Χρειάζεται επίσης η δια βίου εκπαίδευση, επιμόρφωση των αστυνομικών, ενώ πρέπει επίσης να στελεχωθεί η αστυνομία με ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με ψυχολόγους. Δεν επιτρέπεται στις νέες μορφές βίας όπως έμφυλη βία και bullying να υπάρχει μόνο καταστολή και μάλιστα μία καταστολή η οποία δεν δουλεύει. Επίσης στελεχώνουμε και εκπαιδεύουμε κατάλληλα την ελληνική αστυνομία και πρέπει να υπάρξει ο θεσμός των αστυνομικών της γειτονιάς. Ο θεσμός αυτός που πρέπει να δουλέψει να αποδώσει και οι αστυνομικοί αυτοί, να επιλέγονται με βάση την εντοπιότητα. Να γνωρίζουν τη γειτονιά τους να ξέρουν γιατί επιλέγονται και πώς θα λειτουργήσουν όταν προκύψει ένα θέμα. Η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και αστυνομικών έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Τέλος, προτείνουμε την ψηφιοποίηση της επαφής του πολίτη με την αστυνομία μέσω ακόμα και των κοινωνικών δικτύων. Λύσεις υπάρχουν πολλές, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να λέμε ανθρώπινο λάθος, τεράστιες ποινές, αλλά πρέπει να λύνουμε το πρόβλημα πριν δημιουργηθεί".

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική είπε ότι είναι ξεκάθαρος το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ευρωπαϊκό, περισσότερο από διατλαντικό. "Δεν θέλουμε να μπλέκουμε σε περιπέτειες της Αμερικής. Θέλουμε την διπλωματική άμυνα, θέλουμε πράσινη δίκαιη Ευρώπη και είμαστε ξεκάθαρα με τον Παλαιστινιακό λαό. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους χωρίς κανένα σχέδιο εξόδου, είναι ένα αιματοκύλισμα χωρίς επιστροφή και η διεθνή κοινότητα έχει να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την υπόθεση".

Όπως επισήμανε για τον ίδιο και το κόμμα του "...η πιο δυνατή άμυνα είναι η διπλωματία. Μετά από τη διπλωματία είναι η αποτροπή και μετά από την αποτροπή είναι η ένοπλη σύρραξη. Στο βαθμό που η διπλωματία δεν φέρνει το αποτέλεσμα που θέλουμε, όπως παραδείγματος χάρη όταν ακούς τον Ερντογάν να σκέφτεται, μπας και είχαμε και την Νότια Κύπρο, προφανώς και πρέπει να σκεφτούμε τη θέση στην οποία βρισκόμαστε… Σίγουρα δεν πρέπει να υποστηρίζουμε δαπάνες για εξοπλισμούς στα τυφλά και για αυτό το λόγο στο ΣΥΡΙΖΑ κάνουμε καλή δουλειά, πάνω σε αυτό το ζήτημα, γνωρίζοντας πού πρέπει να δαπανηθούν, τι και πόσο. Είμαι ξεκάθαρος, η ασφάλεια του Έλληνα πολίτη δεν είναι υπό διαπραγμάτευση για μένα. Θα εξαντλήσουμε και τη διπλωματία και τα όρια της αποτροπής και σίγουρα δεν θα είμαστε το καλό παιδί της Αμερικής το yes men".

Μιλώντας για την Ελλάδα της περιφέρειας και την Ελλάδα των αστικών κέντρων, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι "...πρέπει όλοι να γνωρίζουμε πως η Ελλάδα είναι μία και το 2050 εάν δεν αλλάξει η κατάσταση θα είμαστε 6,5 εκατομμύρια διότι έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο δυσχεραίνει περισσότερο και από την τεράστια κρίση της στέγασης". Ο ίδιος υποστήριξε ότι ως κυβέρνηση "...η σύγχρονη αριστερά δεν πρόκειται να παρακολουθεί το πρόβλημα. Θα επενδύσουμε, θα χτίσουμε στέγη αποκεντρωμένα, σε όλη τη χώρα, θα δημιουργήσουμε κοιτίδες ακόμα και για να επιστρέψουν οι Έλληνες από το εξωτερικό και να κατοικήσουν Ελλάδα… Είναι πολύ εύκολο να μπούμε στις νοοτροπίες μιας μικρής χώρας, αλλά να ξέρετε ότι είμαστε μία ευρωπαϊκή χώρα και ο πήχης μας είναι η σύγχρονη Ευρώπη. Δεν είναι η οπισθοδρόμηση της Δεξιάς αλλά η σύγχρονη Ευρώπη".

Κάλεσε μάλιστα τους παρευρισκόμενους να επικοινωνήσουν σε όλους ότι "...ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μήνυμα, χτίζει κίνημα". Αναφερόμενος τέλος στην ομοφοβία που υπάρχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καυτηρίασε τα σχόλια που ακούει και υπάρχουν σχετικά "...με τον πρώτο gay αρχηγό κόμματος και σκέψεις που υπάρχουν όπως κρίμα το παιδί ή δεν ντρέπεται ο πατέρας για το παιδί του... Εγώ θέλω να ξέρετε ότι σήμερα πήγα στο μνημείο του παππού μου και του θείου μου που σκοτώθηκαν από τους Γερμανούς και είναι γραμμένα τα ονόματα τους στο μνημείο στο Σκηνέ. Για τα γονίδια μου δεν θα απολογηθώ ποτέ και δεν πρόκειται ποτέ η Κρήτη να απολογηθεί. Όταν μάλιστα αντιστέκεται και όταν στέκεται απέναντι στο φασισμό. Και δεν πρόκειται να αφήσουμε την ακροδεξιά και το φασισμό να γίνει ένας καρκίνος τον οποίο δεν θα μπορούμε να νικήσουμε… Υπάρχει και είναι αλήθεια μεγάλη μερίδα του κόσμου με απαξίωση για την πολιτική και δεν έχει άδικο. Για αυτό έχουμε ευθύνη να αποδείξουμε, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και πως μπορεί να υπάρξει μία σύγχρονη Ελλάδα, μία σύγχρονη Ευρώπη. Για αυτό το λόγο εκσυγχρονίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ τον ανοίγουμε σε νέο κόσμο. Και σε όσους σχολιάζουν ότι είναι απολιτίκ οι νέοι ψηφοφόροι, εμείς απαντάμε, σταματήστε να ειρωνεύεστε δεν είμαστε πρόβατα όπως τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που χειροκροτούσαν τον Κώστα Καραμανλή στη βουλή… Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει επιλέξει μία διαδικασία για τις ευρωεκλογές που αντί να λειτουργεί ως παντοκράτορας ο πρόεδρος με την κλίκα του, επιλέγει ο κόσμος ποιους θέλει να στείλει υποψήφιους για την ευρωβουλή… Θέλω να πω λοιπόν, ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή, θέλω να ξέρετε ότι όλοι μας έχουμε προσωπική ζωή, αλλά η ισότητα είναι η ισότητα για όλους. Και η μεγαλύτερη ισότητα είναι προς ένα παιδί που δεν έχει γεννηθεί ακόμα, για ένα παιδί που χωρίς χρήματα θα μπορέσει τελικά να διαπρέψει στη ζωή του. Να διαπρέψει στην Ελλάδα που θέλουμε να χτίσουμε. Οπότε πείτε στους συντοπίτες σας ότι, αν έχεις πρόβλημα με το παιδί εδώ πέρα (εννοώντας τον εαυτό του) κοίταξε το δικό σου παιδί και πίστεψε στη χώρα που του αξίζει".

Ο κύριος Κασσελάκης ολοκληρώνοντας την ομιλία του και την επικοινωνία του με τους πολίτες, παρουσίασε τους υποψήφιους της προκριματικής φάσης για την τελική επιλογή από τα μέλη των υποψηφίων για την Ευρωβουλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

