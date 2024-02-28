«Η σκέψη μας είναι με τους ανθρώπους που έφυγαν, με τους συγγενείς των θυμάτων, με όσους επιβιωσαν από αυτό το έγκλημα. Δυστυχώς ένα χρόνο μετά αντί να έχουμε περισσότερες απαντήσεις έχουμε περισσότερα ερωτηματικά και είναι επιτακτική ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε το μέλος της Π.Γ του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από το δυστύχημα των Τεμπών στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ

«Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία κομματικής αντιπαράθεσης, ήδη οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους για την διεκδίκηση της επιτάχυνσης της διαδικασίας δικαιοσύνης», πρόσθεσε

«Εγώ προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ θα βοηθήσουμε να χυθεί άπλετο φως σε αυτήν την τραγωδία που συνέβη ένα χρόνο πριν»

«Ένα χρόνο μετά στην Ελλάδα δεν έχουμε σύγχρονες σιδηροδρομικές μεταφορές και αυτό είναι το πιο ανατριχιαστικό από όλα», τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης.

«Η συντριβή μας, το ψυχολογικό μας βάρος πρέπει να είναι σταθερά δίπλα και στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους 57 νεότατοι άνιθρωποι αλλά και δίπλα στους ανθρώπους που έχουν αναπτύξει μετατραυματικές διαταραχές και στις οικογένειες που δεν θα είναι ποτέ όπως πριν».

Σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και τις τελευταίες εξελίξεις ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε ότι «πρέπει να εστιάσουμε στις επόμενες 100 ημέρες στα προβλήματα της κοινωνίας»

«Πάντα τα συνέδρια όλων των κομμάτων έχουν εντάσεις, θα αξιολογηθούμε όλοι εκ του αποτελέσματος», δήλωσε

«Στόχος μας είναι να κριθεί στις Ευρωεκλογές ο κ. Μητσοτάκης και όχι ο κ. Κασσελάκης»

«Ο κ. Κασσελάκης δεν είναι πρόεδρος υπό προθεσμία», ξεκαθάρισε και τόνισε πως «στόχος μας είναι να κριθεί στις Ευρωεκλογές ο κ. Μητσοτάκης και όχι ο κ. Κασσελάκης»

«Τελειώνει η αλαζονεία του 41%, υπάρχει μία κοινωνική πίεση η οποία στην κάλπη πρέπει να μεταφραστεί ως κοινωνική απονομιμοποίηση και την επόμενη ημέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός να πάρει πρωτοβολίες ανάταξης του ευρύτερου χώρου. Συντρέχουν όλοι οι κοινωνικοί όροι και οι προυποθέσεις να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι κοντά στο αποτέλεσμα των Εθνικών εκλογών, αναγνωρίζω τις δυσκολίες που έχουμε περάσει και βάζω τον πήχη σε ένα ύψος στο 17% και να είμαστε δεύτερο κόμμα».

Πηγή: skai.gr

