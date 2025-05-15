Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την Υγεία αλλά και στον Νέο Οικοδομικό Σχεδιασμό αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις κατηγορίες της Αντιπολίτευσης σχετικά με την τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε χθες Τετάρτη και σύμφωνα με τα κόμματα της Αντιπολίτευσης επιτρέπει σε συζύγους και παιδιά των μελών της κυβέρνησης να συμμετέχουν ή να διοικούν offshore εταιρείες.

Όπως είπε, «ισχύει ακριβώς το αντίθετο και η τροπολογία ξεκαθαρίζει ότι η απαγόρευση εξακολουθεί να ισχύει για όλα τα πολιτικά πρόσωπα και τις οικογένειές τους, καθώς δεν μπορούν να συμμετέχουν σε offshore σε χώρες-φορολογικούς παραδείσους και σε χώρες που δεν συνεργάζονται φορολογικά με την Ελλάδα. Κάνουμε το αντίθετο από ό,τι υποστηρίζουν. Την κλείνουμε την πόρτα».

Απαντώντας για το ΠΑΣΟΚ που σε ανακοίνωσή του χαρακτήρισε τον ίδιο ως «ψευταράκο», τόνισε πως το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έχει χάσει την ψυχραιμία του, με τα όποια επιχειρήματα που του είχαν απομείνει «να έχουν τελειώσει».

«Ο κ. Ανδρουλάκης εκτός από εξαφανισμένος αρχηγός φαίνεται είναι και πάλι θυμωμένος. Ξαναβλέπουμε τον θυμωμένο κύριο Ανδρουλάκη, νομίζω αυτή η ανακοίνωση φέρει την υπογραφή του. Για να πάμε στην ουσία, νομίζω το ΠΑΣΟΚ είναι περισσότερο εκτεθειμένο από τα υπόλοιπα κόμματα, όχι γιατί τα υπόλοιπα κόμματα πήγαν πίσω στη διασπορά ψευδών ειδήσεων, αλλά γιατί από το ΠΑΣΟΚ δεν το περιμέναμε. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη ακολούθησε μια λογική εντελώς αντίθετη από αυτήν που το είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια της πάνω και της κάτω πλατείας. Διολίσθησε σε μια λογική και μια ρητορική που νομίζω αδικεί τη στάση που είχε τα προηγούμενα χρόνια όταν μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ κράτησαν τη χώρα στην Ευρώπη», όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μάλιστα, σημείωσε ότι «το πόρισμα του Δημήτρη Καρώνη είναι το πόρισμα της Δικαιοσύνης», για να προσθέσει ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει μετανιώσει γιατί έσπευσε να υιοθετήσει θεωρίες συνωμοσίας».

Αναρωτήθηκε δε αν όλοι όσοι κατηγορούσαν τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για ενορχηστρωτές της συγκάλυψης, θα ζητήσουν συγγνώμη μετά τη δημοσιοποίηση πορίσματος για τα Τέμπη.

Πηγή: skai.gr

