Σε 13 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε σήμερα από το περιφερειακό δικαστήριο του Βέρντεν στη Γερμανία η Ντανιέλα Κλέτε, πρώην μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης RAF, η οποία κρίθηκε ένοχη για έξι ληστείες «με επιβαρυντικό χαρακτήρα», μία αντίστοιχη περίπτωση απόπειρας ληστείας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής και οπλοφορίας, απαγωγή και εκβίαση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 67χρονη Κλέτε, μαζί με τους συνεργούς της, τους Μπούρκχαρντ Γκάρβεγκ και Ερνστ-Φόλκερ Στάουμπ, μεταξύ του 1999 και του 2006 λήστεψαν οχήματα χρηματαποστολών και σούπερ μάρκετ στην Κάτω Σαξονία και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, με λεία άνω των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Οι δύο άνδρες παραμένουν ελεύθεροι.

Το δημόσιο δίκτυο NDR ανέφερε στο ρεπορτάζ του ότι στο δικαστήριο υπήρξε μεγάλη αναστάτωση κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, καθώς οι υποστηρικτές της Ντανιέλε Κλέτε αντέδρασαν έντονα στην απόφαση με συνθήματα όπως «Λευτεριά στη Ντανιέλα». Επιπλέον, πολλοί εξ αυτών αρνούνταν να εγκαταλείψουν την αίθουσα του δικαστηρίου.

🚩 Membre présumée de la Fraction Armée Rouge (RAF), Daniela Klette vient d'être condamnée à 13 ans de prison pour des opérations de financement de ses trois décennies de clandestinité en Allemagne.



Η Ντανιέλα Κλέτε συνελήφθη στο Βερολίνο το 2024 και εκτιμάται ότι ζούσε κρυμμένη επί περισσότερα από 30 χρόνια. Στο διαμέρισμά της βρέθηκαν μετρητά, χρυσός και όπλα. Η δίκη της ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

