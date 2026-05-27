Το Πεντάγωνο δέχεται έντονη οικονομική πίεση και σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει τακτικές εκπαιδεύσεις και συντηρήσεις, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεών του κατά του Ιράν. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατιωτική ηγεσία πιέζει το Κογκρέσο να εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση.

Ο αρχηγός του Ναυτικού, Ναύαρχος Ντάριλ Κοντλ (Daryl Caudle), δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε βουλευτές της Επιτροπής Αμυντικών Υπηρεσιών της Βουλής ότι ο προϋπολογισμός του για το 2026 δεν είχε προβλέψει την επιχείρηση «Επική Οργή» και ότι, ως εκ τούτου, το Ναυτικό αντιμετωπτίζει επιπτώσεις στις καθημερινές του επιχειρήσεις, σύμφωνα με το CNN.

Όπως εξήγησε, αυτό περιλαμβάνει τον αναγκαστικό περιορισμό των εκπαιδευτικών ασκήσεων, των ωρών πτήσης για τους πιλότους, αλλά και της εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων.

Η στρατολόγηση ρεκόρ που καταγράφουμε θα ανακοπεί χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση, η οποία απαιτείται για τη μετακίνηση αυτών των ατόμων από τα κέντρα εκπαίδευσης, καθώς και για την καταβολή των μπόνους κατάταξης και επανεπιστράτευσης, τόνισε ο Κοντλ στους νομοθέτες.

Παράλληλα, το 3ο Σώμα Τεθωρακισμένων του Στρατού Ξηράς με έδρα το Τέξας, το οποίο επιβλέπει περίπου 70.000 στρατιώτες και εκατοντάδες άρματα μάχης, είδε τον προϋπολογισμό εκπαίδευσής του να μειώνεται κατά σχεδόν 292 εκατομμύρια δολάρια στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του CNN. Το δίκτυο ABC News ήταν το πρώτο που μετέδωσε την είδηση για τις περικοπές.

Επιπλέον, η ιατρική σχολή του Στρατού ακύρωσε δεκάδες σεμινάρια και κατάργησε την κεντρική χρηματοδότηση για άλλα, σύμφωνα με σημείωμα της 27ης Απριλίου που επίσης εξέτασε το CNN.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Υπό κανονικές συνθήκες, οι ένοπλες δυνάμεις υποχρεούνται να αντλούν κονδύλια από συγκεκριμένα ταμεία για συγκεκριμένες δραστηριότητες, εκτός εάν το Κογκρέσο δώσει την άδεια για μεταφορά χρημάτων. Η εκπαίδευση χρηματοδοτείται συνήθως από τον λογαριασμό Επιχειρήσεων και Συντήρησης.

Ο ειδικός σε θέματα αμυντικού προϋπολογισμού Τοντ Χάρισον (Todd Harrison), από το ινστιτούτο American Enterprise Institute, επεσήμανε ότι ο λογαριασμός «Επιχειρήσεων και Συντήρησης» καλύπτει τα πάντα: από την εκπαίδευση και τις αναπτύξεις δυνάμεων, μέχρι τα καύσιμα, τα ταξίδια, την επισκευή εξοπλισμού, ακόμη και τους μισθούς ορισμένων πολιτικών υπαλλήλων του Πενταγώνου.

Ο Χάρισον δήλωσε ότι η παρακολούθηση των δαπανών του Πενταγώνου σε πραγματικό χρόνο είναι αδύνατη για κάποιον τρίτο, ωστόσο συμπλήρωσε πως «είναι απολύτως λογικό να αναγκάζονται να κάνουν συμβιβασμούς, προχωρώντας σε κινήσεις όπως η ακύρωση μη απαραίτητων ταξιδιών ή εκπαιδεύσεων».

Στις αρχές της εκστρατείας κατά του Ιράν, στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ συζήτησαν το ενδεχόμενο να ζητήσουν έκτακτη χρηματοδότηση για τον στρατό, με ορισμένους να ανεβάζουν το κόστος στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη συνέχεια ότι το ποσό αυτό ήταν υπερβολικό, αν και δεν έχουν δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για κάποιο σχετικό αίτημα, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κογκρέσο κινείται προς την έγκριση πρόσθετων κονδυλίων.

Η πιο πρόσφατη εκτίμηση του Πενταγώνου για το κόστος της σύγκρουσης ήταν περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως δήλωσε στις 12 Μαΐου ο μεταβατικός οικονομικός επιθεωρητής του Πενταγώνου, Τζουλς «Τζέι» Χερστ ο τρίτος (Jules “Jay” Hurst III), στην υποεπιτροπή άμυνας της Επιτροπής Πιστώσεων της Βουλής. Ωστόσο, ο Χερστ παραδέχτηκε ότι η εκτίμηση αυτή βασίστηκε αποκλειστικά στο κόστος των πυρομαχικών και των κατεστραμμένων αεροσκαφών, χωρίς να περιλαμβάνει τα έξοδα ανοικοδόμησης βάσεων. Πηγές δήλωσαν στο CNN στα τέλη Απριλίου ότι η συνολική εκτίμηση πλησιάζει στην πραγματικότητα τα 40 με 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αξιωματούχος της άμυνας που γνωρίζει τα ζητήματα του προϋπολογισμού ανέφερε στο CNN ότι ο στρατός αντιμετωπίζει συνήθως οικονομικές προκλήσεις προς το τέλος του ομοσπονδιακού οικονομικού έτους που λήγει τον Σεπτέμβριο. Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα να ζητείται από το Κογκρέσο η μεταφορά χρημάτων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών δαπανών. Εντούτοις, το 2026 το πρόβλημα αυτό εμφανίστηκε μήνες νωρίτερα από το αναμενόμενο, εξαιτίας του αυξανόμενου κόστους και των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων.

Ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων αποτελούν περισσότερο ένδειξη των εντεινόμενων οικονομικών ανησυχιών, παρά εντελώς νέα ζητήματα.

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Στρατηγός Κένεθ Γουίλσμπαχ (Kenneth Wilsbach), ο οποίος κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Αμυντικών Υπηρεσιών της Γερουσίας, δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν έχει επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Οι αρμόδιοι για τις πιστώσεις βουλευτές πίεσαν τον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ για το θέμα της έκτακτης χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια ακροάσεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καλώντας επανειλημμένα τον επικεφαλής του Πενταγώνου να επισπεύσει τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος.

«Πρέπει να αναπληρώσουμε αυτούς τους λογαριασμούς επιχειρήσεων και συντήρησης που υποψιάζομαι ότι θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αυτής της εν εξελίξει επιχείρησης», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από την Καλιφόρνια Κεν Κάλβερτ (Ken Calvert), ο οποίος προεδρεύει της υποεπιτροπής άμυνας της Επιτροπής Πιστώσεων της Βουλής.

Σύμφωνα με τον Χάρισον, το «κρυφό κόστος» της συνεχιζόμενης σύγκρουσης θα εκδηλωθεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς η αυξημένη φθορά του εξοπλισμού θα οδηγήσει σε περισσότερα προβλήματα συντήρησης. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι τα πρόσθετα κονδύλια θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν σημαντικά στην αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων του Πενταγώνου, τόσο σε αντιαεροπορικούς, όσο και σε επιθετικούς πυραύλους

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.