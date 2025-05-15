Έντονη αντίδραση από το τουρκικό ΥΠΕΞ για τον διορισμό Ευρωπαίου Ειδικού Αντιπροσώπου για την Κύπρο

Έντονη ήταν η αντίδραση της Άγκυρας στον διορισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Ειδικού Αντιπροσώπου για την Κύπρο».

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, δήλωσε ότι την απόφαση «την θεωρούμε ως εσωτερικό θέμα της ΕΕ».

«Η ΕΕ έχασε την ουδετερότητά της στο πλαίσιο του Κυπριακού αποδεχόμενη την ελληνοκυπριακή πλευρά ως μέλος της ΕΕ, παρά την απόρριψη του Σχεδίου Συνολικής Λύσης του ΟΗΕ το 2004.

» Παρατηρούμε ότι η μεροληπτική προσέγγιση της ΕΕ, η οποία υπερασπίζεται αποκλειστικά τις στάσεις και τις διεκδικήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς για το Κυπριακό, έχει ενισχυθεί περαιτέρω το τελευταίο διάστημα.

» Από την άλλη, αναμένουμε από τον εν λόγω αξιωματούχο να παροτρύνει την ελληνική πλευρά να αποδεχθεί την πραγματικότητα στο νησί της Κύπρου και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει τους Ελληνοκυπρίους να κατανοήσουν ότι οποιαδήποτε νέα διαπραγματευτική διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει στο μέλλον δεν θα διεξάγεται πλέον μεταξύ δύο κοινοτήτων, αλλά μεταξύ δύο κρατών με κυρίαρχη ισότητα» σχολίασε ο Κετσελί.

Πηγή: skai.gr

