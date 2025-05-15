Γεραπετρίτης στη σύνοδο ΥΠΕΞ κρατών μελών του ΝΑΤΟ: Θα συζητήσουμε την επαναθεώρηση της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας

«Εν μέσω πολλαπλών κρίσεων, εν μέσω πολέμων, οι οποίοι διαρκούν και πλήττουν τη διεθνή συνοχή, εν μέσω ασύμμετρων κρίσεων, εν μέσω κλιματικής κρίσης και εν μέσω υβριδικών απειλών είναι χρόνος να επαναθεωρήσουμε τη βάση πάνω στην οποία έχει δημιουργηθεί η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας. Αυτό θα συζητήσουμε» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, στην Αττάλεια.

«Η Ελλάδα είναι υπέρ της ενίσχυσης της συλλογικής αμυντικής δυνατότητας και του συγχρονισμού του βηματισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ», είπε και συμπλήρωσε: «Μόνο εργαζόμενοι μέσα από σύγχρονα βήματα, μέσα από κοινές δυνατότητες, μέσω διευρυμένων αμυντικών συστημάτων, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια κρίση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, κάθε μέρα και με μια καινούρια εστία έντασης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.