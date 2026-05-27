Πέντε από τους επτά ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί εδώ και μία εβδομάδα σε σπήλαιο στο Λάος είναι ζωντανοί, ανακοίνωσαν σήμερα ντόπιοι και Ταϊλανδοί διασώστες.

"Βρήκαμε πέντε ανθρώπους ζωντανούς και ασφαλείς. Ακόμη αναζητούμε δύο ανθρώπους", ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένωση ομάδων διάσωσης της χώρας.

"Φτάσαμε στον στόχο μας στις 16:30. Βρήκαμε πέντε ανθρώπους και αναζητούμε τους άλλους δύο", δήλωσε επίσης από την πλευρά του ο Ταϊλανδός διασώστης Κενγκάς Μπανγκαουόνγκ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

