Στις παρεμβάσεις για τη διαφάνεια και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συζήτηση με θέμα «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο», όπου έδωσε έμφαση στην αξιολόγηση από τους ίδιους τους ασθενείς και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Όπως σημείωσε, για πρώτη φορά έχει τεθεί σε εφαρμογή πλατφόρμα αξιολόγησης από τους χρήστες του ΕΣΥ, με περισσότερους από 60.000 πολίτες να έχουν ήδη συμμετάσχει. «Για πρώτη φορά δώσαμε λόγο στους χρήστες του συστήματος υγείας μέσα από την πλατφόρμα της αξιολόγησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι απαντήσεις των ασθενών δεν ταυτίζονται απαραίτητα με την εικόνα που μεταφέρουν τα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι μεμονωμένα περιστατικά, όπως υποθέσεις με το «φακελάκι», δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως ο κανόνας, σημειώνοντας ότι «αδικούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας» όταν αυτό συμβαίνει. «Νομίζω ότι αδικούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τους νοσηλευτές με το να θεωρούμε ότι τέτοια μεμονωμένα περιστατικά όπως αυτό με το φακελάκι είναι ο κανόνας», είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια πολύ δυσάρεστη εξαίρεση».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η απάντηση στα ζητήματα διαφθοράς είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ψηφιακή και δημόσια λίστα χειρουργείων. «Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διαφάνεια», τόνισε, εξηγώντας ότι στόχος είναι να περιοριστούν φαινόμενα που στο παρελθόν επιβάρυναν τη λειτουργία του συστήματος.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της ψηφιακής μετάβασης και της ενίσχυσης των εργαλείων ελέγχου και λογοδοσίας, επισημαίνοντας ότι, παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων στο ΕΣΥ, «το όποιο επίπεδο των απολαβών δεν μπορεί ποτέ να είναι άλλοθι για μια πράξη διαφθοράς». Και συμπλήρωσε ότι «έχουν γίνει πολλά και πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα».

Πηγή: skai.gr

