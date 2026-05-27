Το ντοκιμαντέρ «Stan Lee: The Final Years» θα προβληθεί σε Φεστιβάλ στο Λος Άντζελες

Ντοκιμαντέρ που εξερευνά τα ταραχώδη τελευταία χρόνια του Σταν Λι αποκτήθηκε από την Osmosis Global. Την ταινία «Stan Lee: The Final Years» σκηνοθέτησε και επιμελήθηκε ο πρώην βοηθός του αείμνηστου θεμελιωτή των σύγχρονων κόμικς, Τζον Μπόλερτζακ, με βάση εκατοντάδες ώρες υλικού που γύρισε πριν από τον θάνατο του Λι σε ηλικία 95 ετών το 2018.

Η Osmosis βρίσκεται τώρα στο στάδιο της επεξεργασίας ενός σχεδίου κυκλοφορίας, σύμφωνα με το THR. Αλλά πρώτα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει την ταινία στις 27 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Dances with Film στο Λος Άντζελες.

Η ταινία The Final Years προκάλεσε αντιδράσεις όταν αποκαλύφθηκε η ύπαρξή της τον Μάρτιο του 2025. Ο Μπόλερτζακ αναζήτησε κεφάλαια για να την ολοκληρώσει, συγκεντρώνοντας σχεδόν 85.000 δολάρια. Εκτιμά ότι η παραγωγή της ταινίας ανέρχεται συνολικά σε περίπου 500.000 δολάρια, μεταξύ των εξόδων γυρισμάτων, των νομικών εξόδων και της μεταπαραγωγής.

Έχει ήδη αναφερθεί ευρέως ότι ο Σταν Λι, ο πιο διάσημος δημιουργός της βιομηχανίας κόμικς, γνωστός για τα X-Men, Spider-Man και πολλά άλλα, πέρασε δύσκολα τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Υπήρξαν δημοσιεύματα, μεταξύ άλλων του THR ότι διάφοροι άνθρωποι αγωνίζονταν να αναλάβουν τη φροντίδα και να ελέγξουν την περιουσία του.

Ο Μπόλερτζακ λέει ότι η κάμερά του δείχνει τι συνέβη και τον εξαντλημένο και καταπονημένο Lee να μεταφέρεται σε εμφανίσεις και υπογραφές αυτόγραφων. Υποστήριξε επίσης ότι ένας από όσους καταγγέλλει προσπάθησε να εμποδίσει την κυκλοφορία της ταινίας - και γι αυτό κατέβαλε χρηματικά ποσά σε δικαστικά έξοδα.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ ισχυρίστηκε ότι ενώ ήταν μάρτυρας κακοποίησης, δεν ένιωθε ότι είχε τη δύναμη να την σταματήσει και έτσι πήρε την κάμερά του για να προσπαθήσει να την καταγράψει για τις επόμενες γενιές. Λέει ότι ο Σταν Λι συμφώνησε με την ιδέα ενός ντοκιμαντέρ και έδωσε την άδειά του.

