Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε το πρωί της Πέμπτης (15/5) ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε εφ' όλης της ύλης για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την τραγωδία των Τεμπών μετά και τη δημοσίευση του πορίσματος του ΕΜΠ από τον καθηγητή Δημήτρη Καρώνη.

«Η κυβέρνηση τον τελευταίο ενάμιση χρόνο προσπαθεί να πει ότι αυτή η πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας είναι μια μεγάλη απάτη που δεν αφήνει τη χώρα να δει την αληθινή τραγωδία», ανέφερε αρχικά ο κ. Φλωρίδης. «Ασχολούμαστε με την εκμετάλλευση του πόνου των συγγενών και της μνήμης των νεκρών, ενώ η χώρα θα έπρεπε από αυτήν την τραγωδία να βγάλει ισχυρά συμπεράσματα. Αυτό δεν αφηνόταν να έρθει, κατά συνέπεια κυριαρχούσαν τα μεγάλα ψέματα και οι θεωρίες συνωμοσίας, με κυρίαρχη κατηγορία ότι η κυβέρνηση κάτι έκανε εκεί στον χώρο του δυστυχήματος, όπου προσπαθούσε να συγκαλύψει ένα άλλο έγκλημα. Όταν κυριαρχούν τα ψέματα με τρομακτική ταχύτητα και τα οποία πατούσαν στο συναίσθημα των ανθρώπων, δεν υπήρχε χώρος για την αλήθεια».

«Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα πορίσματα είναι δυο. Έχω την εντύπωση ότι το πόρισμα Τσακιρίδη, που εμπεριέχεται στο πόρισμα Καρώνη, είναι εξίσου ή περισσότερο κρίσιμο ως προς το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Αυτό που λέει είναι ότι δεν υπάρχει ίχνος φωτιάς εκεί όπου υποτίθεται εθεάθη το παράνομο φορτίο. Ποια ήταν η κατηγορία; Ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε παράνομο εύφλεκτο υλικό, το οποίο ξεκίνησε από 25 τόνους, έγινε 15, έγινε 10, έγινε 5, έγινε 2,5. Επειδή μεταφέρθηκε αυτό το υλικό και προκάλεσε μια έκρηξη πέραν της συγκρούσεως, από την οποία σκοτώθηκαν παιδιά που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Αυτός είναι ο πυρήνας της κατηγορίας για συγκάλυψη».

Επίθεση στην Αντιπολίτευση

Ερωτηθείς αν ο λόγος που η κυβέρνηση αντιμετώπιζε το ζήτημα φοβικά λόγω αμφιβολιών, ο υπουργός απάντησε «σε ό,τι με αφορά καμία», ενώ επανέλαβε ότι είχαν κινητοποιηθεί 50.000 ψεύτικοι λογαριασμοί στο Διαδίκτυο για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Στη συνέχεια, ο κ. Φλωρίδης έστρεψε τα βέλη του εναντίον των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησε ότι λόγω του αδιεξόδου τους θέλουν να μετατοπιστεί η υπόθεση στο πραγματικό δυστύχημα. «Εμείς φωνάζουμε επί ενάμιση χρόνο να πάμε να δούμε το πραγματικό δυστύχημα. Λέγαμε πρώτον ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να βρει ποιοι έφταιξαν, να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που θα κριθεί ότι πρέπει να αποδοθούν και τρίτον ποτέ ξανά».

«Θέλω να θυμίσω ότι πριν λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ έκανε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης πάνω στο ψέμα. Παλιότερα είχαν κάνει πάλι μια πρόταση μομφής για ένα δημοσίευμα. Θα έπρεπε μετά από όλο αυτό το πολιτικό σύστημα να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Ότι θέλει μπροστά σε μια εθνική τραγωδία να βγάλει υπευθυνότητα».

Τι ισχύει για την τροπολογία με τις offshore

Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες της Αντιπολίτευσης σχετικά με την τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε χθες Τετάρτη και σύμφωνα με τα κόμματα της Αντιπολίτευσης επιτρέπει σε συζύγους και παιδιά των μελών της κυβέρνησης να συμμετέχουν ή να διοικούν offshore εταιρείες.

Όπως είπε, «ισχύει ακριβώς το αντίθετο και η τροπολογία ξεκαθαρίζει ότι η απαγόρευση εξακολουθεί να ισχύει για όλα τα πολιτικά πρόσωπα και τις οικογένειές τους, καθώς δεν μπορούν να συμμετέχουν σε offshore σε χώρες-φορολογικούς παραδείσους και σε χώρες που δεν συνεργάζονται φορολογικά με την Ελλάδα. Κάνουμε το αντίθετο από ό,τι υποστηρίζουν. Την κλείνουμε την πόρτα».

Τέλος, ο υπουργός απέρριψε και τις κατηγορίες της Αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι η τροπολογία συζητήθηκε βράδυ στη Βουλή, λέγοντας ότι η συζήτηση κράτησε 11 ώρες και η επίμαχη τροπολογία είχε κατατεθεί εξ αρχής. Όπως είπε μάλιστα, τις πρώτες 10 ώρες της συζήτησης δεν έθεσε κανείς το θέμα.

Πηγή: skai.gr

